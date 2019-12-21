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نوابنا الاشاوس بماذا ترغبون ؟

د.عبدالكريم السوداني

هل انتم راغبون باستمرار عدم استقرار الاوضاع في البلد ؟

هل انتم راغبون ببقاء المتظاهرين في سوح التظاهر ؟

هل انتم راغبون باستمرار الطلبة باضرابهم وضياع سنة دراسية تستمر تأثيراتها لسنوات ؟

هل انتم راغبون باستمرار بقاء السلاح خارج يد الدولة ؟

هل انتم راغبون بمشاهدة مسلسل الاغتيالات والاعتقالات ؟

هل انتم راغبون ببقاء العراق باسفل القائمة في جميع المجالات ؟

هل انتم راغبون بضياع المزيد من الوقت مع تعاظم الخسائر ؟

هل انتم راغبون بأستمرار توزيع المناصب وفقا لنظام المحاصصة ؟

هل انتم راغبون بخلخلة الاوضاع اكثر مما هي عليه الان ؟

هل انتم راغبون باعادتنا الى ماقبل المربع الاول ؟

هل انتم راغبون ان تصبحوا فريقا ضد جمهوركم ؟

انا واثق من اجابتكم بكلا…

اذا ماذا تنتظرون ؟ ولماذا تختلفون ؟

الا يكفيكم فخرا ان تكونوا من المساهمين بالتغيير والاصلاح الحقيقي ؟

صوتوا لثورة ابنائكم واخوانكم وارفعوا يديكم لتبقى رؤوسكم مرفوعة دوما .

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