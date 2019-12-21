نوابنا الاشاوس بماذا ترغبون ؟

د.عبدالكريم السوداني
هل انتم راغبون باستمرار عدم استقرار الاوضاع في البلد ؟
هل انتم راغبون ببقاء المتظاهرين في سوح التظاهر ؟
هل انتم راغبون باستمرار الطلبة باضرابهم وضياع سنة دراسية تستمر تأثيراتها لسنوات ؟
هل انتم راغبون باستمرار بقاء السلاح خارج يد الدولة ؟
هل انتم راغبون بمشاهدة مسلسل الاغتيالات والاعتقالات ؟
هل انتم راغبون ببقاء العراق باسفل القائمة في جميع المجالات ؟
هل انتم راغبون بضياع المزيد من الوقت مع تعاظم الخسائر ؟
هل انتم راغبون بأستمرار توزيع المناصب وفقا لنظام المحاصصة ؟
هل انتم راغبون بخلخلة الاوضاع اكثر مما هي عليه الان ؟
هل انتم راغبون باعادتنا الى ماقبل المربع الاول ؟
هل انتم راغبون ان تصبحوا فريقا ضد جمهوركم ؟
انا واثق من اجابتكم بكلا…
اذا ماذا تنتظرون ؟ ولماذا تختلفون ؟
الا يكفيكم فخرا ان تكونوا من المساهمين بالتغيير والاصلاح الحقيقي ؟
صوتوا لثورة ابنائكم واخوانكم وارفعوا يديكم لتبقى رؤوسكم مرفوعة دوما .