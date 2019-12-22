أصحاب القبعات الزرق يسلمون مواقعهم في كربلاء

كشف مصدر امني، اليوم الاحد، عن تسليم قواطع المسؤولية في ساحات التظاهر بمحافظة كربلاء من اصحاب القبعات الزرق الى القوات الامنية.

وقال المصدر انه “وحسب توجيهات زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، بتسليم قواطع المسؤولية في ساحات التظاهر، والتي كان أصحاب القبعات الزرق يشرفون على حمايتها، تم تسليم المسؤولية من قبل أصحاب القبعات الزرق إلى القوات الأمنية في ساحة التربية بمحافظة كربلاء”.

يشار الى ان اصحاب القبعات الزرق قاموا مؤخراً بتسليم قواطع المسؤولية في ساحتي التحرير والطيران وسط العاصمة بغداد، الى القوات الامنية.