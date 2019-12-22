أصدر السيد النائب ( عدي عواد ) كتاباً من مكتبه بالعدد ( ٥١٢ ) في ١٩ / ١٢ / ٢٠١٩ تحت عنوان ( إقامة دعوة )

د. هاتف الركابي

وأود بصدد هذا الكتاب بيان الملاحظات الآتية :-

اولا : أن السيد النائب قد كتب كلمة ( الدعوة ) والصحيح هو الدعوى ، وهذا خلل بجب عدم الوقوع فيه ولايليق بالسلطة التشريعية لاسيما ونحن في يوم اللغة العربية.

ثانيا ً : إن عدم التزام رئيس الجمهورية بتقديم مرشح رئاسة الوزراء لايستوجب إقامةالدعوى ، بل كان لزاماً على السيد النائب وهو مشرع ان يقصد الطرق الدستورية وهي توجيه سؤال برلماني وفق المادة ٦١ من الدستور والمادة ٥٠ من النظام الداخلي .. أو استجواب بموجب المادة ٦١ من الدستور والمادة ٥١ من النظام الداخلي ، هذه هي الوسائل التي كفلها الدستور وليس المحكمة.

ثالثاً : ان رئيس الجمهورية قد استفتى المحكمة الاتحادية بتفسير الكتلة الاكبر وهو اجراء صحيح ، ومن حقه ان ينتظر رد المحكمة الاتحادية التي تفسر نصوص الدستور .

رابعاً : من شروط اقامة الدعاوى ياسيادة النائب ان يكون هناك ( مدعي ) ويتم تحديد الاسماء والصفة الوظيفية وهناك ( مدعى عليه ) اضافة لوظيفته ، وهناك جهة الدعوى ، لا أن تقدم بهذه الطريقة المتهالكة ، ومن غرابة الامر انك تطلب من المحكمة الاتحادية التي هي في هرم السلطات ان تستكمل لك الاجراءات .. ؟ أية اجراءات تستكملها لك المحكمة ؟ وهل هي جهة ادارية ام جهة تنفيذية تعمل تحت سلطتك ؟؟!!!

ثم كيف تفسح المحكمة الاتحادية المجال للبرلمان باستكمال باقي الاجراءات ؟!!

إعلم ياسيدي هناك فصل بين السلطات نص عليه الدستور العراقي وفق المادة ( ٤٧ ) ولا علاقة قط في هذا المجال بين السلطتين ..

وكان الاحرى والاجدى بك ان تتبع الاجراءات التي رسمها الدستور وفق المادة ٦١ من الدستور والنظام الداخلي باتباع وسائل الرقابة البرلمانية ( الاستضافة ، السؤال ، الاستجواب ) والتي تقدم لرئيس مجلس النواب لا ان تقدم طلباً لرئيس المحكمة الاتحادية ؟؟؟!!!

لان الطلب الذي تم تقديمه لايليق بالمشرع سلوكاً ، وسيكون كالشبيه بالكتابة على الماء ..!!

لذلك نصيحتي لكم كمشرعين بوجوب التأكد من مدى مشروعية الكتب والاجراءات الصادرة حفاظاً على هيبة السلطة التشريعية..!!

د. هاتف الركابي

باحث في الشؤون الدستورية