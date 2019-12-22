الأنبار: القبض على متورط بإطلاق صواريخ على المعسكرات الأميركية

أعلن جهاز مكافحة الإرهاب اعتقال إرهابي متورط في إطلاق الصواريخ على معسكرات في محافظة الأنبار.

وقال الجهاز، في بيان مقتضب: “جهاز مكافحة الإرهاب بإسناد قوات التحالف القى القبض على إرهابي متورط في إطلاق الصواريخ على المعسكرات في الأنبار”.

وتعرضت قاعدة عين الأسد، التي تتمركز فيها قوات أمريكية في محافظة الأنبار غربي العراق في الثالث من كانون الأول الحالي، إلى هجوم بخمسة صواريخ دون وقوع خسائر، وفقا لبيان خلية الإعلام الأمني.

وتتواجد القوات الأمريكية منذ سنوات، في عدة قواعد عسكرية وجوية في محافظات الأنبار، صلاح الدين ونينوى، والعاصمة بغداد، ضمن التحالف الدولي، وفقا للاتفاقية الأمنية بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية.

وكان الجيش قد أعلن في بيان له أن خمسة صواريخ سقطت، داخل قاعدة عين الأسد في محافظة الأنبار في غربي العراق، والتي توجد فيها قوات أمريكية.

وأضاف البيان أن الهجوم لم يسفر عن سقوط أي مصابين، دون أن يقدم مزيداً من التفاصيل.

وتم الهجوم من المناطق الصحراوية الشرقية للقاعدة، وتحديداً قرب منطقة الدولاب، كما أعلنت قيادة “عمليات الجزيرة والبادية” العثور على المنصات التي استُخدمت لإطلاق الصواريخ على قاعدة عين الأسد.

في سياق آخر، اعلنت خلية الصقور الاستخبارية، السبت، عن تفكيك “مجموعة داعشية” بحوزتها أسلحة كاتمة وأحزمة ناسفة في الموصل.

وقالت الخلية في بيان إنه “تم تفكيك مجموعة داعشية وبحوزتها أسلحة كاتمة وأحزمة ناسفة ورمانات هجومية وعبوات ناسفة وأسلحة متوسطة ومواد معدة للتفخيخ في الموصل”.

وأضافت أن “مع المجموعة عنصر نسائي فاعل”، مشيرة الى أن “المجموعة كانت تَهم بتنفيذ أعمال ارهابية بالمحافظة وخارجها”.