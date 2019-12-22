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الاتحاد الوطني يسمي كوسرت رسول وريواز فائق وقوباد طالباني لهذه المناصب

قرر الاتحاد الوطني الكوردستاني يوم السبت منح منصب رئيس المجلس الاعلى السياسي للحزب الى نائب امينه العام كوسرت رسول علي.

وانطلقت في وقت سابق من اليوم فعاليات المؤتمر العام الرابع للاتحاد الوطني والذي سيتمر لبضعة ايام.

وقال المصدر ان الاتحاد الوطني قرر خلال مؤتمره العام المنعقد في السليمانية ان يتولى رسول المنصب المذكور.

ويتضمن المجلس الاعلى السياسي للاتحاد الوطني 8 اعضاء من المكتب السياسي.

وتحصل النائب الثاني للسكرتير العام للاتحاد الوطني رئيس الجمهورية العراقية برهم صالح، وريواز فائق رئيس برلمان الاقليم و ونائب رئيس وزراء الاقليم قوباد طالباني على عضوية في قيادة الحزب.

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