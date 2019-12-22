انسحاب جعفر الشيخ مصطفى من عضوية قيادة الاتحاد الوطني

اعلن القيادي البارز في حزب الاتحاد الوطني الكوردستاني الشيخ جعفر الشيخ مصطفى، اليوم السبت، عن انسحابه من عضوية قيادة حزبه من دون اعطاء توضيحات عن اسباب قراره.

وقال الشيخ مصطفي في تصريح لوسائل الاعلام، انه قرر مساء اليوم السبت الانسحاب من عضويته في قيادة الاتحاد الوطني الكوردستاني الذي بدأ اليوم مؤتمره العام الر ابع، لافتا الى انه سيشرح اسباب قراره بالانسحاب من منصبه القيادي بعد انتهاء اعمال المؤتمر.

واضاف الشيخ جعفر انه تم اختياره عضوا لقيادة الاتحاد الوطني الا انه قرر الانسحاب من هذه العضوية.

وكان الاتحاد الوطني قد قرر خلال اليوم الاول من مؤتمره الرابع اختيار كلا من رئيس الجمهورية برهم صالح ورئيسة برلمان كوردستان ريواز فائق ونائب رئيس حكومة اقليم كوردستان قوباد طالباني اعضاء في قيادة الحزب.