بعوضة تتسبب بمقتل جندي تركي في العراق

اعلنت وزارة الدفاع التركية يوم الاحد، عن وفاة احد جنودها في قاعدة بعشيقة داخل الاراضي العراقية بسبب لسعة بعوضة.

وتسببت لسعة البعوضة في سبتمبر من العام الماضي بإصابة الجندي التركي، في قاعدة بعشيقة قرب الموصل، بـ”فيروس غرب النيل”

ووفقا لما ذكرته وزارة الدفاع التركية، فإن الجندي التركي أصيب بلسعة البعوضة أثناء مناوبة في القاعدة العسكرية التركية قرب الموصل، لكنه لم يتماثل للشفاء رغم كل المحاولات الطبية لإنقاذه، الأمر الذي أدى في نهاية المطاف إلى وفاته متأثرا بإصابته.