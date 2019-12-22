بوتين يقول اجرائات عزل ترمب مختلقة،

نعيم الهاشمي الخفاجي

ترمب قاد العالم بعقلية ملياردير جشع لايتردد بطلب المزيد من الاموال ولايتحرج من حلب ابقار الخليج حلبا مبرحا، ترمب رغم تهديداته لكنه لايرغب في اشعال حرب مع روسيا يعرف نتيجتها تكون كارثية ومدمرة للجميع، لديه علاقات بالسر ممتازة مع بوتين لتقاسم النفوذ وخيرات العرب الجهلة والذين بحق هم واقصد ابقار الخليج لايستحقون هذه الثروات، بل نائب جمهوري في عام ٢٠٠٢ بثت له تصريحات قال العرب لايستحقون البترول وعلينا اخذه منهم، وهو صادق بذلك، وجود الاموال عند دول الخليج بدل ماينشرون العلم والمعرفة خصصوا ٨٠ مليار دولار من ميزانيات البقرة الحلوب مضاف اليها التبرعات من التجار والمصلين في المساجد لنشر الوهابية والتطرف بالعالم، بعد اعلان تصويت الكونجرس بعزل ترمب صرح بوتين بالتصريح التالي

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم (الخميس) إن عزل الرئيس الأميركي دونالد ترمب يستند إلى قاعدة «مختلقة»، مضيفاً أنه لا يعتقد أنه ينذر بقرب نهاية حكم الرئيس الأميركي.

وقال بوتين بعد أن صوت مجلس النواب لصالح إقالة ترمب بسبب استغلال السلطة إن الاتهام «لا يزال يتعين أن يمر عبر مجلس الشيوخ حيث يتمتع الجمهوريون بالأغلبية». وأضاف: «ومن غير المرجح أن يزيحوا ممثل حزبهم من منصبه، على أسس مختلقة تماماً».

وفي وقت سابق، أحال مجلس النواب الأميركي، اليوم، الرئيس دونالد ترمب إلى المحاكمة أمام مجلس الشيوخ بتهمتي استغلال السلطة وعرقلة عمل الكونغرس، ليصبح بذلك ثالث رئيس في تاريخ الولايات المتحدة يطلق الكونغرس بحقّه إجراءً رسمياً لعزله.

وسارع الرئيس الجمهوري إلى التنديد بالتصويت التاريخي الذي جرى ضدّه في مجلس النواب، متهّماً خصومه الديمقراطيين الذين يسيطرون على المجلس بأنّهم مدفوعون بـ«الحسد والحقد والغضب»، مشيراً إلى أنهم «يحاولون إبطال تصويت عشرات ملايين الأميركيين» الذين انتخبوه رئيساً في 2016.

وبأغلبية 230 صوتاً مقابل 197 وامتناع نائب واحد عن التصويت، وافق مجلس النواب الذي يهيمن عليه الديمقراطيون على توجيه تهمة استغلال السلطة إلى الرئيس الخامس والأربعين للولايات المتحدة.

وبعدها بدقائق وجّه المجلس إلى ترمب تهمة ثانية هي عرقلة عمل الكونغرس التي أقرّت بأغلبية 229 صوتاً مقابل 198 وامتناع نائب واحد عن التصويت.

وبموافقة مجلس النواب على هذا القرار الاتّهامي انتقلت القضية إلى مجلس الشيوخ الذي سيحاكم ترمب في يناير (كانون الثاني) على الأرجح.

تصريحات بوتين تكشف ان لديه علاقات ممتازة مع ترمب.

نعيم عاتي الهاشمي الخفاجي

كاتب وصحفي عراقي مستقل.