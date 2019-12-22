شاهد / لماذا إغتالت إيران وميليشيات العميلة … اللواء حكيم جاسم **

الشهيد اللواء “حكيم جاسم” البطل الصنديد الوطني العراقي ألاصيل ، الذي نالت منه أيادي الخسة والغدر

إذ تم إغتياله من قبل هؤلاء الذين استباحوا دماء وأموال وخيرات العراقيين ، لانه كشف عن عهر السياسي وفسادهم ،

إذ وقف يداً منيعاً بوجههم لمنع تهريب النفط العراقي من الموانئ العراقية ، وبدعم وإسناد من كلاب إيران ؟

وأخيراً …؟

دعائنا ونحن على أبواب السنة الجديدة فنقول :

أللهم نسألكم بجاه دماء الشهداء والضحايا الابرياء

وصرخات الأمهات الثكالة والمقهوريين والمجروحين في الخفاء

أن تفتح من عليائك أبواب جهنم على ملالي ايران المجرمين والسفهاء

وعلى كلابها في العراق والمنطقة ليلة ظلماء لا نور فيها غير الصراخ والعويل وشلالات الدماء

وأن لاتبقى من الاثنين كلباً أجرباً ، إلا وتسقيه من كأس الزقوم بلا ماء

وأن لا تترك منهم مجرماً إلا وكلهم جثث كالكلاب في العراق

مسحولاً أو معدوماً بأيدي الثوار الابطال الأوفياء ؟

شاهد الفيديو وسبب إغتياله ؟

سرسبيندار السندي

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