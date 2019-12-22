قمة في كوالالمبور اقلقت ابقار الخليج،

نعيم الهاشمي الخفاجي

مبادرة ناجحة اطلقتها السياسي المتألق مهاتير محمد نتج عنها عقد قمة كوالالمبور الماليزية، وهدف القمة ايجاد كيان جديد لمنظمة التعاون الإسلامي، يجمع في عضويته الدول غير العربية الغير خاضعة للسيطرة والهيمنة الامريكية والغربية،

من دعى لهذه القمة هو الرئيس الماليزي، مهاتير محمد، ولكل باحث، يجد ان ماليزيا باتت قلعة يقصدها ساسة الدول الاسلامية من غير الدول العربية للاستفادة من تجارب مهاتير محمد في تطوير ماليزيا وجعلها دولة متطورة ومتقدمة رغم عدم امتلالكها ثروات البترول والغاز، مهاتير محمد حاله حال اي مسلم من غير العرب يتأثر بالخطاب الاسلامي الاخواني السني بحكم كون المتأثرين بذلك هم سنة، فبلا شك ماليزيا

هي قبلة لنشطاء «الإخوان» ومبادرتهم الاقتصادية والتعليمية، مثلاً في ماليزيا توجد الجامعة الإسلامية العالمية، التي قامت في ترجمة وبطريقة قدمت للشعب الماليزي بشكل أكاديمي الى الخطاب الإخواني حول المعرفة للاسلام .

اللاعب القوي في القمة روحاني والرئيس التركي رجب طيب إردوغان، الذي يتمتع بشعبية قوية عند الشعب الماليزي لكونه احد قادة الاخوان المسلمين في العالم، سبق اردوغان وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي (مصطفى ورانك) في اجتماع عقد في العاصمة القطرية الدوحة ضمن التحضيرات المتعلقة بقمة كوالالمبور، اعلنها وبصراحة أن الهدف من القمة هو تشكيل تجمع خاص بين الدول المشاركة في منظمة كوالامبور الجديدة وتنسيق التعاون بين دول المنظمة الجديدة وبناء تحالف جديد، يتضمن تبادل المعلومات ودعم الصناعات ومحاربة التطرف بحيث ان الوزير التركي اعلن عن بناء تحالف خاص مع ماليزيا ، من أهم بنوده: «تأسيس شراكة في المجال الإعلامي من أجل مكافحة التطرف والارهاب،

وقد حضر الرئيس الإيراني الدكتور الشيخ حسن روحاني القمة، وكان في غاية السعادة والسرور، وحضر القمة أمير دولة قطر الامير تميم، عندما عقدت قمة الرياض الخليجية امير قطر لم يحضر قمة الرياض الخليجية وذهب في زيارة لتفقد الشركات القطرية في القارة الافريقية وبالذات لدولة رواندا،

وقد اعتذر رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان من عدم زيارة ماليزيا والمشاركة في القمة الخماسية، وحسب تصريح طيب اردوغان اليوم اعلن ان السعودية هددت باكستان في حال حضور قمة ماليزيا يتم طرد ٤ ملايين عامل باكستاني يعملون في السعودية،

الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو ارسل نائبه الى حضور القمة لربما ايضا بسبب تهديد السعودية بطرد ملايين العمالة الاندونيسيون الذين يعملون بالسعودية والامارات والبحرين،

القمة اوجدت تعاون ضمن قمة كوالامبور جمعت الرئيس الماليزي والتركي والإيراني وشيخ قطر،

القمة كانت دعم الاقتصاد لكن ابقار الخليج السمينة هي جزء مهم وحيوي من حروب امريكا الساخنة والباردة لذلك الاعلام الخليجي اقام الدنيا واقعدها ان قمة كوالامبور تستهدف العرب وبالذات السعودية بقيادتها حسب قولهم للعالم العربي الإسلامي المعتدل، ولمنظمة المؤتمر الاسلامي ……..الخ وان القمة تدعم الاطماع التركية في الوطن العربي، منظمة المؤتمر الاسلامي باتت تمثل الاسلام الوهابي وحسب المواقع الاعلامية الخليجية ان مهاتير محمد اتصل هاتفيا مع الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز، حول حضور القمة لكن الملك سلمان قال لمهاتير محمد أن «القضايا الإسلامية كلها يجب أن تناقش عبر منظمة التعاون الإسلامي، والتي باتت تمثل السياسة السعودية في دعم وتمويل حروب امريكا الساخنة والباردة.

قمة كوالالمبور، ليست سوى بداية التحرك والعمل التركي الماليزي الايراني القطري ……….الخ اجتماع وتعاون تلك الدول الثلاثة تركيا وماليزيا وايران ومعهم دويلة قطر يغير الكثير من اوضاع الشرق الاوسط والعالم.

نعيم عاتي الهاشمي الخفاجي

كاتب وصحفي عراقي مستقل.