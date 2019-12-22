لن تجد الملح … مقاطع شعرية
1
من ذرات الظلام
دكة وسخة من بقايا كوخ العرابدة
لن تجد الملح
لن تجد الملح
لن تجد الملح …
2
شبح وسخ من صدع التابوت
يترنح على الرماد
ينزلق على الخيط
عند الجدول الآسن
لن تجد الملح
لن تجد الملح
لن تجد الملح …
3
الأبله وشماعة اللصوصية
لافقري محنط يتلصص على الهلافيت
طبال الهاموشيات يسكن قاع الباسور
لن تجد الملح
لن تجد الملح
لن تجد الملح …
4
البوم الذي يقود عربة البوم
ثقوب متسخة تطفو على حبال الشؤم
الخيش سيأكل الحشيش
لن تجد الملح
لن تجد الملح
لن تجد الملح …
ايفان علي عثمان
شاعر وكاتب