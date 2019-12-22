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لن تجد الملح … مقاطع شعرية

لن تجد الملح … مقاطع شعرية

1

من ذرات الظلام

دكة وسخة من بقايا كوخ العرابدة

لن تجد الملح

لن تجد الملح

لن تجد الملح …

2

شبح وسخ من صدع التابوت

يترنح على الرماد

ينزلق على الخيط

عند الجدول الآسن

لن تجد الملح

لن تجد الملح

لن تجد الملح …

3

الأبله وشماعة اللصوصية

لافقري محنط يتلصص على الهلافيت

طبال الهاموشيات يسكن قاع الباسور

لن تجد الملح

لن تجد الملح

لن تجد الملح …

4

البوم الذي يقود عربة البوم

ثقوب متسخة تطفو على حبال الشؤم

الخيش سيأكل الحشيش

لن تجد الملح

لن تجد الملح

لن تجد الملح …

ايفان علي عثمان

شاعر وكاتب

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