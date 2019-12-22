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وزارة الثروات في كوردستان تصدر توضيحا بشأن ارتفاع سعر اسطوانة غاز الطهي

نفت الثروات الطبيعية في حكومة اقليم كوردستان يوم السبت الانباء التي تتحدث عن ارتفاع سعر اسطوانة غاز الطهي في مناطق ومدن الاقليم.

وقالت الوزارة في بيان اليوم انه سنويا وعبر شركة “دانا غاز” و وفق الاتفاق المبرم مع حكومة الاقليم يتم الاعلان عن زيادة في في بيع غاز الطهي، و وفق اتفاق حكومة الاقليم وخاصة وزارة الثروات الطبيعية ملتزمون في تأمين حاجة المواطنين من غاز الطهي اذ يباع وفق السعر الحكومي المحدد فضلا عن فرض عدة شروط على الشركة والتي هي بمصلحة المواطنين.

واضاف البيان “لذا نطمئن المواطنين بأن تلك الاشاعات التي تتحدث عن ارتفاع سعر اسطوانة غاز الطهي بعيدة عن الصحة ولا اساس لها”.

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