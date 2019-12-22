3 مقترحات لتجاوز المادة 15 من قانون الانتخابات

أكد نائب عن تيار الحكمة، طرح 3 مقترحات لحل الخلافات داخل البرلمان على المادة 15 من قانون الانتخابات الجديد.

قال النائب حسن خلاطي، إن “المرجعية الدينية دعت في وقت سابق لإقرار قانون انتخابات عادل ومنصف، وكررت دعوتها بشأن القانون، وليس أمام القوى السياسية إلا التخلي عن مصالحها والتنازل لمتطلبات الشعب العراقي”.

وأضاف خلاطي أن “الخلاف ما زال مستمرا حول المادة 15 من قانون الانتخابات الجديد، وهي المادة الجوهرية في القانون والتي تحدد شكل النظام المعتمد”.

وصوت مجلس النواب، الأربعاء الماضي، على المواد من 11 إلى 14 من قانون انتخابات مجلس النواب، فيما لا يزال الجدل قائما حول المادة 15.

وتنص المادة (15) من قانون انتخابات مجلس النواب، على تقاسم المقاعد النيابية بنسبة 50% لمصلحة القوائم و50% للتصويت الفردي، وأغلب النواب مع نسبة 100%”.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن “اللجنة القانونية النيابية قدمت 3 مقترحات من أجل حل الخلاف الحاصل”، مؤكدا أن البرلمان “سيذهب باتجاه الدوائر المتعددة بقوائم فردية بنسبة 100.”%

بدوره، حمل النائب عن كتلة صادقون النيابية، عدي عواد، الكتل الشيعية مسؤولية عدم إقرار قانون الانتخابات، فيما أشار إلى أن بعض الكتل السياسية تعلن ولاءها للقانون وتخفي عكس ذلك.

وقال عواد في بيان إن “من يتحمل مسؤولية عدم تمرير قانون الانتخابات باعتماد تعدد الدوائر الانتخابية هم الكتل الشيعية”، مبينا أن “الكتل الشيعية لديها الأغلبية داخل مجلس النواب وبإمكانها تمرير القانون إذا كانت صوتا واحدا”.

الى ذلك، أكد عضو اللجنة القانونية حسين العقابي، امس السبت، أن خيار الدائرة الواحدة لكل محافظة من الناحية الفنية هو الانسب للتطبيق اذا ما اردنا تلبية توصيات المرجعية الدينية العليا والمتظاهرين باجراء انتخابات مبكرة.

وقال العقابي إن “هناك مقترحا يخص المادة 15 من قانون الانتخابات مقدما من الحكومة بأصل مشروعها، اضافة الى مقترح اللجنة القانونية وست مقترحات اخرى قدمت من الكتل السياسية والتي ينبغي تضمينها كما هي بنص القانون كمقترحات ويترك الخيار لاعضاء المجلس لحسم ما يرونه مناسبا”، مبينا ان “اللجنة قدمت جميع المقترحات الى رئاسة البرلمان بغية حسمها سياسيا بالتوافق بين الكتل”.

واضاف العقابي، ان “تمرير اي مادة ترتبط بقضية الدوائر المتعددة فهي بحاجة الى ملحق آخر ينظم هذه الدوائر وهو يحتاج الى وقت”، لافتا الى أن “الحل لانهاء الخلافات حول آلية احتساب الاصوات والدوائر يكون من خلال التوافق وبحال عدم تحقق هذا الخيار فيتم الذهاب للتصويت على كل مقترح ومن يحصل على اعلى الاصوات يتم المضي به”. واكد العقابي، انه “من الناحية الفنية بعيدا عن الرؤى السياسية، فان هناك صعوبات فنية في تطبيق خيار الدوائر المتعددة بالوقت الحاضر على اعتبار ان هناك مشاكل ما زالت لم تُحل حول العديد من الاقضية المتنازع عليها مع صعوبة ايجاد حل لقضية الكوتا للنساء في بعض الاقضية بحال اعتماد الدوائر المتعددة، بالتالي فإنّا بحال اردنا التناغم مع مطالب الجماهير وتوصيات المرجعية باجراء انتخابات مبكرة فان خيار الدائرة الواحدة لكل محافظة هو الانسب للتطبيق خلال أشهر فقط بعكس الدوائر المتعددة التي قد تحتاج لفترة طويلة”. وكانت اللجنة القانونية النيابية، قالت يوم الأربعاء، إن هناك 6 مقترحات لحسم الخلاف بشأن الفقرة 15 من قانون الانتخابات.

وقال النائب عن اللجنة القانونية حسين العقابي إن “مشروع القانون الجديد استثنى المادة الخامسة عشرة من القانون، التي تخص الدوائر الانتخابية”.

وأوضح أن “عدد المقترحات التي تم تسلمها من قبل القوى السياسية بشأن المادة (15) من مشروع القانون، وصلت إلى ما يقارب من 6 مقترحات، فضلا عن النص الأصلي للمشروع زائداً مقترح اللجنة القانونية”.

وأضاف أن “أغلب هذه المقترحات تتحدث عن الدوائر المتعددة للانتخابات، كون أغلب الآراء تذهب نحو اقتراح الدائرة الواحدة على مستوى العراق وهو موقف الكرد”، لافتا إلى أن “باقي الآراء رجحت مقترح الدائرة الواحدة مع المحافظة وعلى المرشح الأكثر تصويتا”.