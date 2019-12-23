الحل للعراق.. (حكومة تتشكل .. بعدم رضى المرجعية..ولا بموافقة الصدر.. ومرفوضة ايرانيا)

بسم الله الرحمن الرحيم

ومضة قبل البدء:

(منذ 16 عام)..حكومات فاسدة تتشكل تحت (رضى المرجعية..وموافقة الصدر..وبترشيح ايراني)

فابرز ما يميز الانظمة المستقلة بقراراتها وقوية بالعالم هي (انظمة مرفوضة من محيطها الاقليمي).. كالرئيس اردوغان بتركيا، ومهاتير محمد بماليزيا، والسيسي في مصر، وروحاني بايران… الخ.. واكثر ما يميز الحكومات الضعيفة بالعالم هي حكومات تاتي (بتوافقات دول جوارها).. مثالها بالعراق.. (حكومات ونظام مرتهن باجندات خارجية) كحكومات بغداد منذ 2003.. عبر ثغرات تنخر العراق ومتمثله (بمصطلحات… حكومة مرضي عنها من قبل المرجعية للايراني السستاني المقيم بالنجف).. .وحاصلة على (موافقة مقتدى الصدر اللبناني الاصل).. وبترشيح (ايراني).. والمضحك جميعهم ليسوا منتخبين من قبل (الشعوب العراقية).. وليسوا اعضاء بالبرلمان ولا العملية السياسية.. وجميعهم اصولهم ليست عراقية ولا تنتمي لابناء عشائر وشعب وسط وجنوب الرافدين..

فتيتي تيتي مثل ما رحتي جيتي.. يراد اعادة نفس الاسطوانة.. التي تكرر منذ 16 سنة.. حكومات فاسدة تتشكل تحت (فلتر .. رضى المرجعية.. وموافقة الصدر.. وبترشيح ايراني)… لندخل بدوامات لا تنتهي.. واليوم وبعد هذه الدماء الطاهرة لاكثر من 500 شهيد، و20 الف جريح.. و5000 معوق.. (يراد اعادة نفس الاسطوانة.. حكومة برضى المرجعية و موافقة الصدر وبترشيح ايراني).. فحسبنا الله ونعم الوكيل .. (يعني حكوما ما تمشي الا بموافقة ايراني على من اصله لبناني)؟ وبترشيح ايراني؟

وليس هذا فحسب بل نجد البعض كأنه لم يطلع على الدستور والقانون.. (بان رئيس الجمهورية هو حامي الدستور المفترض) وليس (المرجعية).. ثانيا: (حصر السلاح بيد الدولة).. يتناقض مع (فتوى الكفائي).. التي شرعت السلاح خارج ايطار الدولة.. بمليشيات اطرت بهيئة حكومية لا مشروعه باسم الحشد الشعبي.. التي هي الطرف الثالث الذي يقتل المتظاهرين..

وننبه:

(العراق يعاني ازمة قادة).. فمصطلح (قادة العراق).. عبارة لا وجود لها بارض الواقع:

فعندما تقول (قادة العراق) بدأت بالبحث بشكل خاطئ:

1. فالبرزاني والطالباني.. يعكسون قيادات كوردية لكوردستان . .وليس للعراق.. ومشروع كوردستان (دولة كردية) بالعافية عليهم..

2. هادي عامري وقيس خزعلي واكرم كعبي وابو مهدي المهندس و قاسم الاعرجي.. وابو الاء الولائي .. الخ (مجرد قيادات دنيا تحت امرة ايرانية ومشروع ايراني .. يصرحون هم به.. ولاية الفقيه العابرة للحدود وعاصمتها طهران، وزعيمها حاكم ايران خامنئي)..

3. ال الكربولي والبزاز وصالح المطلك .. الخ من المحسوبين سياسيين سنة.. (مجموعة من عابري الحدود .. من قوميين واسلاميين ومهربجية.. وهؤلاء بين احلامهم بالعودة للحكم، او اقامة اقليم سني .. او اقامة كيان سياسي جديد يوحد السنة العرب بالغربية مع اخوانهم السنة العرب بسوريا)..

4. والمرجعية المقيمة بالنجف (ايرانية) كالسستاني.. فهي (لا طعم ولا رئاحة) وبظلها الشيعة العرب ايتام القيادة والمشرع.. فعن اي قادة للعراق نتحدث؟

من كل ذلك يتبين بان العراق عكس التاريخ.. (فالناس تتربى بالتجربة وليس بالموعظة)..

ولكن (ماذا عن الناس التي لا تنفع معهم الموعظة ولا التجربة معا)؟؟ فيكررون اخطأ التاريخ بل يعتبرونها فخر لهم.. ويقدسون الاصنام البشرية التي ارسلتهم لمزبلة التاريخ ويعتبرون اصنامهم خيمة للجميع .. ومختاري العصر وحكماء الزمن. .والشيوخ الامناء؟؟ فالشعوب يمكن ان تنهض ولكن ماذا عن (دونية المجتمع الذين يصعدون عند سقوط نظام ليؤسسون مليشياتهتم ويقدسون اصنامهم التي بظلها يسرقون وينهبون ويتحكمون برقاب العباد)؟ فكيف للواعين ان يخرجون رؤوسهم وهم يعلمون انهم سوف يتم قطعها من قبل المليشيات لمجرد راي يخرج على فضائية او طرح يطرح بالشارع..

ثم نسال (هل العراق وطن حتى يصبح له قادة باطار هذا الوطن)؟؟

فهل تعلمون بان وزارة التربية العراقية منذ تاسيسها لحد اليوم لم تعترف بان العراق وطن.. وخير دليل .. يعكس رؤية من يحكم ارض الرافدين.. منذ 1921 لحد يومنا هذا.. فنجد كتاب الجغرافية الخاص بالعراق عنوانه (جغرافية العراق) يدرس بالمرحلة الابتدائية (لا يذكر مصطلح وطن او وطننا مع العراق).. في حين كتاب اخر بنفس المرحلة الابتدائية عنوانه بالجلاد (جغرافية الوطن العربي)؟؟ فماذا يعني ذلك؟؟ وهل نلوم بعد ذلك (المتظاهرين عندما يصرخون نريد وطن)؟؟

فاذا كان (الوطن العربي وطن العرب بالعراق).. (والوطن الكردي الكبير.. وطن الاكراد بالعراق).. (والوطن الطوراني الكبير وطن الاتراك بالعراق).. فمن هم العراقيين؟؟ والعراق وطن من؟؟

ام العراق مجرد اقليم تابع للوطن العربي بنظر القوميين العرب..والعراق مجرد امارة تابعة لدولة الخلافة الاسلامية الكبرى بنظر المسلمين السنة..والعراق مجرد ولاية تابعة لدولة ولاية الفقية الكبرى بنظر الولائيين المحسوبين شيعة,.فعليه العراق ليس وطن.. بل ارض تتصارع عليها الفاشيين القوميين والمتطرفين منكل حدب وصوب

(فالكيان السياسي بالعراق) الذي اسسه ببداية القرن الماضي .. لا يعترف بان العراق وطن..

بل يعترفون بوهم اديولوجي من اديولوجيات القوميين الذين يعتبرون العراق (جزء، قُطر، اقليم) تابع (لوطن اديولوجي قومي باسم – الوطن العربي) الغير موجود على ارض الواقع ولا يوجد بالتاريخ دولة باسم (الوطن العربي).. واتحدى من يقول عكس ذلك.. نعم يوجد (شعوب ناطقة باللغة العربية).. بعشرين دولة ناطقة بالعربية بمزيج من قوميات واديان ومذاهب متعددة .. والاصرار على الادلويوجية القومية (العرقية) العربية ادى لتفكك دول كجنوب السودان عن السودان.. وتحركات ثورية كوردية للاستقلال بكوردستان.. و طرح اقليم للشيعة العرب .. غير طروحات اقامة دولة للامزيغ بشمال افريقيا.. (فعدم الاعتراف بالدول الوطنية .. لصالح وطن وهمي باسم الوطن العربي) ادى لكوارث على دول وشعوب (العراق ومصر وسوريا واليمن. .وغيرها)..

ونتذكر بالتاريخ القريب.. كيف تم اعدام عبد الكريم قاسم .. لمجرد انه رفض (اعتبار العراق مجرد اقليم تابع لمصر باسم الجمهورية العربية المتحدة وعاصمتها القاهرة المصرية وزعيمها الاجنبي جمال عبد الناصر المصري).. وتهمة عبد الكريم قاسم طرح شعار (الجمهورية العراقية الخالدة).. اي الزعيم قاسم الوحيد الذي اعترف بان العراق دولة ووطن.. بنفس الوقت.. بالمقابل القوميين العرب الفاشيين اعتبروا العراق اقليم تابع لدولة اجنبية مصر.. وكذلك الاسلاميين لحد اليوم لا يقولون عن العراق وطن ودولة.. بل عند ذكرهم لايران يقولون عنها الجمهورية الاسلامية الايرانية اي ايران هي الدولة .. وعند ذكرهم للعراق يعتبرونه ولاية تابعة لولاية الفقيه الايرانية ولا يخفون ذلك.. والاكراد القوميين منهم يدرسون (الوطن الكردي الكبير) ايضا يميعون حدود العراق.. (والاتراك يطرحون الدولة الكبرى الطورانية التركية)..

من كل ذلك يطرح سؤال (اين هذا الوطن العراقي اذن)؟ (والعراق وطن من)؟؟

فمتى تعترف الانظمة السياسية بالعراق بان العراق دولة ووطن لشعب اسمه (العراقيين).. ام ان الحقيقية.. (ان العراق صناعة سايكيس بيكو كدولة مصطنعة).. ولا يوجد بالتاريخ شعب باسم الشعب العراقي، ولا يوجد عرق باسم العراقيين.. لا قوميا ولا مذهبيا ولا دينيا ولا قبليا.. ثم ما دخلي انا كشيعي عربي مثلا بالصومالي او الافريقي او السوداني الاسمر الزنجي؟ وما دخلي بالمصري الفرعوني؟ ثم لو كانت اللغة هي اساس الاوطان فمن المفروض ان تكون ق ارة امريكا الجنوبية والوسطى اغلبها ناطقة بالاسبانية (الوطن الاسباني الكبير). . ثم لو الاوطان تقوم على اساس عرقي لما استقلت امريكا الناطقة بالانكليزية وشعبها اغلبه انكلو سكسون.. .عن المملكة البريطانية .. ولما قامت حروب التحرير الامريكية ضد الوجود البريطاني فيها.. ولما اعتبر الامريكان يوم خروج بريطانيا يوم الاستقلال..

ثم ان وهم الوطن العربي فيه دولة متصارعة ومتحاربة.. وتعتبر الكويت يوم خروج القوات العراقية من الكويت يوم استقلال لها وطني.. ولا ننسى الصراعات الخليجية والازمات بين الجزائر والمغرب.. الخ.. فعن اي اكذوبة وطن عربي يتحدث البعض.. لماذا يتخلون عن اوطان حقيقية الى اوطان اديولوجية صفراء غير قائمة بارض الواقع اصلا.

ولماذا لا نتعلم من الاوربيين (تخلصوا من الاوطان الاديولوجية) القائمة على (العنصرية وغيرها)

ففي اوربا يدرس مادة باسم (جغرافية اوربا).. اي (جغرافية قارة اوربا) .. كمن يقرأ مادة باسم (جغرافية اسيا) التي يقع فيها ارض الرافدين.. للمعرفة العامة.. اي لا يدرسون مادة باسم (جغرافية الوطن الاري الاكبر) مثلا والارية عرق قومي .. فاوربا تخلت عن الاديولوجيات القومية الفاشية.. فمثلا (الوطن الاري الكبير) هو مصطلح يعكس نزعة عنصرية قومية للالمان.. كذلك (لو قلنا جغرافية الوطن العربي).. هي نفسها (جغرافية الوطن الاري) من حيث المنطلق.. فالاوربيين والعالم الحر يرفض العنصرية القومية والدينية المتعصبة جغرافيا.. .. مثال رفض دولة قائمة على اساس ديني او قومي .. في حين ما زال بالشرق من يطرح دول فاشية (كدولة الخلافة، او الوطن العربي الكبير، او دولة ولاية الفقيه العابرة للحدود.. الخ)..

وليس هذا فحسب..

فالقوميين يعتبرون (الشيعة العرب..فرس مجوس، هنود جاءوا مع الجاموس)..(الاكراد الجيب العميل).. (السنة المعارضين لهم.. عرب الجنسية).. الاسلاميين السنة..يعتبرون (الشيعة روافض).. (الاكراد عملاء)..(السنة المعارضين لهم..مرتدين)..الاسلاميين المحسوبين شيعيا.. يعتبرون (السنة نواصب احفاد يزيد).. (الاكراد عملاء الصهاينة والمحتل)..(الشيعة المعارضين لهم.. احفاد قتلت الحسين.. شيعة الانكليز..مشاغبين .. مرتادي السفارات).. فواقعا جمع الشيعة مع الاكراد مع السنة بكيان سياسي واحد مسخ.. النتيجة..(الارهاب يتمكن من السنة.. المليشيات المجرمة تتمكن من الشيعة.. والاستقلاليين الاكراد يتمكنون من الاكراد).. ولا مفر من ذلك

لا حل الا الاقاليم الفدرالية الثلاث..وجعل العراق نظام رئاسي فدرالي.. وجعل مدينة النجف دولة كالفتيكان..لترعى شؤون الشيعة بالعالم وتفك وصايتها السياسية والمالية عن شيعة العراق

ادعو الله ان وضحة.

ليتبين بان لا حل لمنطقة العراق الا:

– جعل النظام بالعراق رئاسي فدرالي.. كسويسرا والمانيا وامريكا..

– تاسيس ثلاث اقاليم فدرالية بارض الرافدين.. كسويسرا القائمة على ثلاث اقاليم فدرالية .. والمانيا وامريكا وماليزيا والامارات.. الخ..

– جعل مدينة النجف دولة كالفتيكان لترعى شؤون الشيعة بالعالم لتفك وصايتها السياسية المالية عن شيعة العراق.

وردا على من يدعي بان (في حالة قيام الاقاليم الفدرالية الثلاث).. سوف تتحول الى دول..

فيدعون اذا حصلت الفدراليات مستقبلا سوف تنضم لدول مجاورة.. نقول (لو كان هذا الكلام صحيح.. فلماذا ايران تضطهد الشيعة العرب بالاحواز النفطية التي شعبها يريد الاستقلال عن ايران.. ولماذا مليشيات ايران بالعراق تقمع الشيعة العرب بوسط وجنوب العراق الرافضين للهيمنة الايرانية ويحرقون صور زعماء ايران ويهتفون ضد سليماني).. (لماذا ايران وتركيا تقمع الاكراد).. بل لنقول الصحيح.. بان تلك الدول ترتعب من قيام الاقاليم الفدرالية بارض الرافدين، لانها سوف تنتقل كنظام اداري لدولهم نفسها.. المركبة.. كايران التي فيها قوميات متعددة تطالب بحكم نفسها بعيدا عن هيمنة الفرس وطهران..

ومضة:

علة العراق منذ 2003 (حكومات تتشكل برضى المرجعية، وموافقة الصدر).. (وترشيح ايراني)

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واخير يتأكد للشيعة العرب..بمنطقة العراق بمختلف شرائحهم.. ضرورة تبني (قضية شيعة العراق)…. بعشرين نقطة.. كمقياس ومنهاج يقاس عليه كل من يريد تمثيلهم ويطرح نفسه لقياداتهم .. علما ان هذا واخير يتأكد لشيعة العراق بمختلف شرائحهم.. ضرورة تبني (قضية شيعة العراق)…. بعشرين نقطة.. كمقياس ومنهاج يقاس عليه كل من يريد تمثيلهم ويطرح نفسه لقياداتهم .. علما ان هذا المشروع ينطلق من واقعية وبرغماتية بعيدا عن الشعارات والشموليات والعاطفيات، ويتعامل بعقلانية مع الواقع الشيعي العراقي، ويجعل شيعة العراق يتوحدون ككتلة جغرافية وسياسية واقتصادية وادارية.. ينشغلون بأنفسهم مما يمكنهم من معالجة قضاياهم بعيدا عن طائفية وارهاب المثلث السني وعدائية المحيط الاقليمي والجوار، وبعيدا عن استغلال قوى دولية للتنوع المذهبي والطائفي والاثني بالعراق،.. والموضوع بعنوان (20 نقطة قضية شيعة العراق، تأسيس كيان للوسط والجنوب واسترجاع الاراضي والتطبيع) وعلى الرابط التالي:

https://www.sotaliraq.com/latestarticles.php?id=222057#axzz4Vtp8YACr

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سجاد تقي كاظم