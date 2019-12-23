الصحة: حقائب الكتب تسبب تشوهات للتلاميذ

اكدت وزارة الصحة، امس الاحد، ان حمل الحقائب المليئة بالكتب يتسبب في اصابة التلاميذ بتشوهات العمود الفقري، مبينة ان مؤشرات منظمة الصحة العالمية تشير الى وجوب ان لا يتجاوز وزن الحقيبة 10% من وزن الطفل.

وقال مدير عام دائرة الصحة العامة في وزارة الصحة رياض عبد الامير في بيان ان “حمل الحقائب المليئة بالكتب الثقيلة يتسبب في اصابة الاطفال بتشوهات العمود الفقري”، مشيرا الى “مسؤولية القطاع الصحي عن صحة كل فرد وتقديم الخدمات الصحية فنتائج البحث تعنى بصحة الطفل ومراقبة وضعه الاجتماعي والصحي بهدف خلق بيئة صحية تساعده على تلقي العلم”.

واضاف عبد الامير ان “هناك تعاونا بين وزارتي الصحة والتربية لتقليل هذا العبء وتفادي ظهور اي آثار سلبية تؤثر على صحة الطفل”.

من جهتها اكدت مدير قسم الوقاية والسيطرة على الامراض غير الانتقالية منى عطا الله ان “وزارة الصحة تستند في تأثير حمل الحقائب الى مؤشرات منظمة الصحة العالمية اذ يجب ان لا يتجاوز وزن الحقيبة 10% من وزن الطفل”.

واوضحت انه “تم تنفيذ مسح على عينة من طلبة المدارس الابتدائية لمديريات التربية في بغداد الكرخ الرصافة، واشارت نتائج المسح الى ان اكثر من 76% من الطلاب يحملون حقائب ثقيلة”.