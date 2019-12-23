العراق يباشر بإنتـاج سيـارات “كريـت وول”

تستعـد الشركة العامة لصناعة السيارات والمعدات إحدى شركات وزارة الصناعة والمعادن للبدء بإنتاج سيارات “كريت وول” .

أعلـن عن ذلك معاون مدير عام الشركة حسين احمد محمود في تصريح نقله المكتب الاعلامي اليوم الاثنين.

وافصح محمود عن إنجاز (95%) من خط تجميع وإنتاج سيارات كريت وول الصينية وفق عقد المشاركة مع شركة نهج العراق ، مشيراً الى وصول مكونات (30) سيارة بيك آب للمباشرة بعملية التجميع والانتاج للدفعة الاولى في شهر كانون الاول من العام القادم.

واضاف ان هناك مقبولية في السوق العراقي لهذا النوع من السيارات وان الشركة على تواصل دائم مع الشركات العالمية الرصينة لإنتاج سيارات تلبي متطلبات السوق والمواطن العراقي.