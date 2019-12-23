العراق يرفض موقفاً برازيلياً ويدعو لـ”مواجهة سريعة حازمة”

ترأس العراق أعمال الاجتماع الطارئ لمجلس جامعة الدول العربيّة على مُستوى المندوبين الدائمين؛ لبحث الإجراءات التي يُمكِن أن تقوم بها الدول العربيّة إزاء قيام البرازيل بفتح مكتب تجاريّ بالقدس.

وقد مثّلَ العراق أحمد نايف الدليميّ سفير جمهوريّة العراق في القاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربيّة إذ ألقى كلمة أكّد فيها أنّ “التطوُّرات المُتلاحِقة والمُتسارِعة في القضيّة الفلسطينيّة تُحتّم المُواجَهة السريعة وبحزم”، داعياً لـ”منع تكرار مثل هذا الأفعال وذلك عبر إصدار إجراءات ذات تأثير مُباشِر، وتخدم تطلعات أشقائنا في فلسطين، وتطلعات شُعُوبنا وبلداننا”.

وجدد “موقف العراق إزاء نضال الشعب الفلسطينيّ، وحقوقه المشروعة، مبيناً “لطالما عبَّرت جمهوريّة العراق عن موقفها الثابت والمبدئيّ تجاه القضيّة الفلسطينيّة، وكانت ومازالت وستبقى في صفوف المُدافِعين عنها بكلِّ الوسائل المشروعة”.

وتابع “بادَرَ وزير خارجيّة جمهوريّة العراق محمد علي الحكيم بإرسال رسالة إلى آرنستو أراوجو وزير خارجيّة جمهوريّة البرازيل الاتحاديّة عبَّر فيها عن موقف العراق الرافض لما صدر من إعلان حكومة البرازيل في العاشر من شهر تشرين الثاني المنصرم بفتح مكتب تجاريّ لها في مدينة القدس المحتلة”، مُضِيفاً “جاء (القرار) مُناقِضاً لموقف البرازيل الثابت في دعم القضيّة الفلسطينيّة، ومُخالِفاً لقرار مجلس الأمن الدوليّ المرقم 478 لعام 1980”.

وأعرب السفير الدليميّ عن تطلعه “لأن تجتمع كلمة العرب على تحقيق الخير، والازدهار لشُعُوبنا، وأوطاننا، وأمتنا العربيّة”.

وعُقِدَ الاجتماع بناءً على طلب دولة فلسطين لحثّ الحكومة البرازيليّة على التراجع عن هذا القرار.