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العراق يكسب دعوى قضائية قيمتها 200 مليون دولار من مؤسسة سورية

أعلنت الدائرة القانونية في وزارة التجارة، اليوم الأحد، كسب الدعوى اقامها الجانب السوري ضد وزير التجارة ومدير شركة السيارات.

وقالت مدير عام الدائرة القانونية في الوزارة، زهرة شيبان، في بيان إن دائرتها “تمكنت بالتنسيق مع الدائرة القانونية في وزارتي العدل والخارجية من انجاز الدعوى المقامة بحق وزير التجارة ومدير عام الشركة العامة لتجارة السيارات والمكائن اضافةً لوظيفتهما المقامة من قبل مؤسسة البناء والتجارة السورية حيث كانت المتابعة والتواصل بكل حرص وامانة في كسب الدعوى لصالح العراق البالغة قيمتها مائتا مليون دولار امريكي المنظورة من قبل محكمة البداية المدنية التجارية الاولى في دمشق”.

وبينت شيبان أن “الدعوى حول عقود تم ابرامها في ظل نفاذ مذكرة التفاهم الخاصة بالنفط مقابل الغذاء والدواء عن قيمة سبع عقود تضمنت تجهيز وسائط نقل متعددة الاستعمالات لنقل الاغذية للفترة من ٢٠٠١ ولغاية ٢٠٠٣ في مرحلتها الابتدائية رغم المعوقات التي واجهت انجازها”.

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