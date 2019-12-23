المالكي “يأمل” برئيس حكومة “يمتلك القدرة على النهوض بالمسؤولية”

استقبل رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي سفير جمهورية روسيا الاتحادية لدى العراق ماكسيم ماكسيموف.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز اواصر التعاون المشترك في مختلف المجالات، كما تم مناقشة مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية في المنطقة والعالم.

وجدد رغبة العراق في توسيع علاقات الصداقة و التعاون مع روسيا الاتحادية في مختلف المجالات، معبّرا عن ترحيبه بموقف روسيا الداعم للعملية السياسية والشعب العراقي.

واعرب رئيس ائتلاف دولة القانون عن أمله في تسمية رئيس حكومة يمتلك القدرة على النهوض بالمسؤولية ويلبي طموح الجماهير.

بدوره اكد السفير ماكسيموف دعم بلاده، للشعب العراقي ورغبتها بتطوير علاقات الصداقة معه.