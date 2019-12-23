المتحدث باسم الصدر: الكتلة الاكبر غدر لارادة الشعب وانتصار لمصالح القوى

رأى جعفر الموسوي، المتحدث باسم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، ان الكتلة الاكبر هي التفاف على الديمقراطي.

وقال الموسوي في بيان، “الكتلة الأكثر عددا توافقيا هي بحد ذاتها التفاف على الديمقراطية، وغدر لارادة الشعب، وانتصار لرغبات القوى السياسية لتحقيق مصالحها بعيدا عن حقوق ومصالح الشعب.”

واضف “وبذلك ظلمنا نص المادة ٧٦ من الدستور والتي نصت صراحة عن الكتلة النيابية ولم تذكر الكتل المتحالفة”.

أعادت رئاسة الجمهورية في العراق، الأحد، مخاطبة مجلس النواب من جديد لإعلامها باسم الكتلة الأكبر، وذلك بعد أن حددت المحكمة الاتحادية العليا في وقت سابق مواصفات تلك الكتلة المناط بها تسمية رئيس لتشكيل الحكومة العراقية بعد استقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي.

وكان البرلمان قد أجاب رئيس الجمهورية على مخاطبة سابقة طالب فيها بإعلان اسم الكتلة الاكبر، حيث رد النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي في كتاب رسمي أكد فيه أن المجلس سبق وأن أعلم رئاسة الجمهورية باسم الكتلة الأكبر عام 2018 والتي تم على أساسها تشكيل حكومة عبد المهدي.

وادعت في وقت سابق كتلة البناء (المؤلفة من تحالف هادي العامري ونور المالكي) أنها تشكل الكتلة الأكبر في البرلمان، وقررت ترشيح قصي السهيل لرئاسة الحكومة.