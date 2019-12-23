(المقاومة..مثال للفوضى بالعراق)..(مطالب..بمحاكمة نظام بغداد..بنفس التهم الموجهة لترامب)

بسم الله الرحمن الرحيم

نطرح سؤال (ما هي الفوضى)..اليست (اخطرها مصطلح محور المقاومة) فلا نعلم مقاومة ضد من ؟؟ فاليس هي تمييع للحدود ..واعلان الولاء لحاكم اجنبي خامنئي.. وتقليل هيبة الدولة ..وجر الحروب لداخل العراق لمصالح خارجية اقليمية..والاستيلاء على موارد الدولة بلجان اقتصادية تابعة لمليشيات محور المقاومة.. واليس امتهان تهريب صواريخ ايرانية للعراق لتهديد دول الجوار ليكون رد الفعل هجمات من دول اقليمية ضد العراق وليس ضد ايران.. بكل غطرسة ايرانية..

ثم هل اعداء امريكا الذين (يفرحون لعزل ترامب في امريكا).. يقبلون ان نحاكمهم بنفس التهم؟

فليكون مطالب المتظاهرين (محاكمة القوى السياسية والمليشياتية بالعراق بنفس التهم الموجهة ضد ترامب في امريكا)؟ ؟ (مختصرها التخابر مع جهات اجنبية.. تصفية حسابات مع خصوم ترامب بالاستعانة بقوى خارجية.. الحصول على دعم خارجي روسي بالانتخابات الرئاسية الامريكية.. البحث عن مصالح ترامب على حساب مصالح امريكا).. فبالله عليكم كم حزب سوف يبقى بالعراق ومليشية اصلا؟؟ اذا تم توجه ليس تهم فالتهم يمكن ان تصيب او تخطأ ولكن توجيه ادانه فورية لهذه المليشيات والاحزاب الحاكمة بالعراق التي تجهر بولاءها لحاكم اجنبي وتبايع نظام اجنبي ايراني، وتفخر بانها مدعومة من نظام ولاية الفقيه الحاكم بطهران، وتفخر ايران بانها انتصرت على العالم بوصول هؤلاء الاقزام لقمة السلطة ببغداد.

بالمحصلة اليس كلها يوجب اجتثاثها من ارض الرافدين بنفس هذه الدلائل..(علما هي مجرد تهم ضد ترامب).. ولكن هي (مثبتة بكل معنى الكلمة ضد القوى الحزب والمليشياتية الخيانية العملية بالعراق).

ونحذر من تكرار الماضي:

من (مجلس قيادة الثورة البعثي).. الى (مجلس الحكم).. الى.. (مجلس قيادة التظاهرات)

فتجارب العراق اثبتت بان (مجلس قيادة الثورة).. الى (مجلس الحكم).. كلاهما ضم ما يسمى (الثوار او المعارضين)؟؟ ليحكم كل منهم مختزل الحكم بنفسه بالفترة الزمنية التي هيمن عليها

فهل سنجد مجلس قيادة المتظاهرين؟؟ ليحكمون العراق ويختزلون الحكم بانفسهم؟؟ (فياتي صاحب التكتك ليكون وزير للاتصالات؟؟ والحمال بالشورجة وزير للصناعة؟؟ مع احترامي لابو التكتك والحمال .. ولكن مجرد سؤال؟ كما اصبح عامل ثلج كعزة الدوري قيادي بمجلس قيادة الثورة البعثية.. ونائب ضابط وزير للدفاع كحسين كامل.. ونائب عريف وزير كعلي حسن المجيد..

او دايحين بعواصم العالم يصبحون مسؤولين بالعراق كمجلس الحكم..لينهبون خيرات العراق ايضا.. فيجب ان نفهم بان الانتفاضة هي لتسليم الحكم للشعب..وليس لفئة دون اخرى بدعوى (هم من ناضلوا واسقطوا النظام )؟؟ ادعو الله ان وضحت..

ونحذر من تكرار (نفس الطاس ونفس المكناس)..حكومة بمباركة (المرجعية) وموافقة (الصدر)؟

اليس كل الحكومات الفاسدة بعد 2003 كانت تحت عنوان (حكومة برضى المرجعية وبموافقة الصدر)؟؟ وكل القوى السياسية الاسلامية الفاسدة والسياسيين الفاسدين يصرون على (ذلك العنوان رضى المرجعية وموافقة الصدر).. لانها جسر لوصول (رئيس وزراء دوره عراب للفساد).. ليتم تدوير الفاسدين والمفسدين بالارض والعملاء لايران، والفاشلين الذين تركوا العراق خرابا بفسادهم وافسادهم.. فهل يوجد بالدستور مثلا نصوص قانونية تشير (بان الحكومة يجب ان تكون برضى المرجعية وبموافقة الصدر)؟؟ والمضحك ان السستاني ايراني .. وال الصدر لبناييي الاصل اي اجانب عن العراق .. وبيدهم مصير العراق بكارثة لا مثيل لها..

وهنا اطرح رأي للمتظاهرين::

لدي فكره..لزيادة زخم التظاهرات..بين الشيعة العرب..عبر (طرح سؤال عن ما يخيفهم من التظاهرات..او من مرحلة ما بعد التظاهرات)………حتى يتم معالجتها وان يعرفها المتظاهرين بوسط وجنوب الرافدين…شخصيا سوف اطرح ما اخافه:

1. جرف الصخر..(حزام بغداد)..مع الاسف مليشة حزب الله الموالي لايران..يسيطر على جرف الصخر (ويبتز بغداد ذات الاكثرية الشيعية ).. عبر مقولة ان ذهبنا .. (ستسقط بغداد بيد السنة وعودة حواضن داعش لجرف الصخر)؟؟

لذلك لو طرح المتظاهرين مشروعا لاحلال قوة نظامية من المتطوعين الشيعة العرب الكفائيين (الغير منضوين بمليشيات الحشد الولائي الموالي لايران).. لتكون قوة عسكرية رسمية تابعة للمؤسسة العسكرية الرسمية كفرقة عسكرية.. بقيادة عبد الوهاب عبد الزهرة الساعدي للسيطرة على جرف الصخر وحزام بغداد بعد سقوط النظام الفاسد الحالي بالخضراء غير ماسوف عليه سوف يطمئن الاكثرية الشيعية العربية بوسط وجنوب الرافدين ككل وليس الشيعة العرب ببغداد وحدها..

2. مخاوفنا بان يركب التظاهرات (السنة مجددا) كما في نكسة العشرين ثار الشيعة العرب وهيمن على رقابنا السنة بسبب خيانة المرجعية بتواطئها عبر عدم طرح حاكم شيعي عربي للعراق بل قبلت بحاكم اجنبي سني حجازي..

3. ان يركب الفاسدين الحاليين بالحكم الموجة .. مع الصدريين.. على رقاب الناس مجددا.. لعدم طرح المتظاهرين لقيادات ومشروع سياسي بديل ..

هذا بعض من فيض.. ارجو ان يطرح الزملاء اراءهم ومخاوفهم.. حتى تصل للتظاهرات لتؤخذ بنظر الاعتبار..

ومن جهة اخرى.. (هل يستطيع المتظاهرين طرح البديل) علنا.. ليكون فريسة سهلا للخطف؟

فنسال هل كان (مقتدى الصدر او عمار الحكيم او نوري المالكي) يتجرأون بان يظهرون ببغداد بزمن صدام معارضين او متظاهرين ضد النظام؟؟ ما مصيرهم (الجواب الخطف والاعدام فورا)؟؟ على الاقل (نظام المقبور صدام كان يحكم المعارضين بمحاكم ليتم اعدامهم) ولكن اليوم (نظام الفاسدين بالخضراء) يقومون بخطف المتظاهرين وقتلهم غدر بكل خنثية وسفالة.. المهم .. (حتى اليوم هل يستطيع مقتدى الصدر مثلا ان يخرج بلا حماية بالشارع ام تمشي معه الحمايات وارتال السيارات المدججة بالمسلحين .. ) فكيف تريدون من عزل متظاهرين ان يطرحون قيادة لهم .. اليس هذا تقديمهم للمقصلة ليتم خطفهم وتعذيبهم واغتصابهم ثم اغتيالهم..

فلا ننسى ضرورة رفع شعارات ضد (حزب البعث المجرم) تحت عنوان:

(ما نقبل بحكم الايراني ولا برجوع البعثي).. لسحب البساط من تحت من يحاول تشويه التظاهرات بدعوى (البعثية)..كذلك ضرورة كسب الجيل من اعمارهم من (35 الى فوق 70) عام..فهؤلاء هم الجذور..فغالبية هذا الجيل عاش المرحلتين مرحلة ما قبل عام 2003..ومرحلة ما بعد عام 2003.. اي ليس لديه انقطاع زمني.. فقد عانوا من حكم البعثيين القوميين الفاشيين ومن حكم الاسلاميين وشركاءهم الفاسدين ..حتى تكتمل التظاهرات بحراكها.. لتشمل جميع الاجيال..

من ما سبق.. نطرح سؤال.. سؤال (للشيعي العربي..من ماذا يخاف بعضكم من التظاهرات)؟

– فاذا عرفنا بان الكردي بكوردستان يخاف من التظاهرات بوسط وجنوب العراق..انها سوف تذهب امتيازات حصل عليها الاكراد بغير وجه حق من نفط وسط وجنوب العراق

– اهل رفحاء ..يخافون من ان التظاهرات تذهب بامتيازاتهم الحرام التي غنموها بالحرام وما زالوا

– القوى السياسية السنية تخاف بان التظاهرات سوف تنهي الموارد المالية الهائلة والمناصب التي يجنونها اليوم بالحرام والفساد

– الاحزاب الاسلامية الحاكمة الموالية لايران الفاسدة تخاف بان التظاهرات تذهب غنائمهم وكراسيهم وتنهي اجنداتهم الخارجية بالعراق

– ايران تخاف بان التظاهرات انتصارها سيؤدي لتحجيم دور ايران بالعراق وانهاء اطماعها فيه.. واعادة ايران وراء حدودها.. بعيدا عن العراق..

– المليشيات تخاف من نهاي ةوجودها بالعراق..وانتهاء سطوتها وجبروتها المرعب على رقاب الناس..

ومرة اخرى نطرح سؤال لبعض الشيعة العرب..الذين يخافون من التظاهرات؟ لماذا تخافون منها؟

هل لانها بنظركم غير واضحة المعالم.. هل لانها بلا قيادة..هل لانها بلامشروع.. هل هي بنظركم مخترقة.. نريد ان نعرف الاسباب لطفا.. للفائدة..

وكذلك نطرح تساؤلات على المتظاهرين كلافتات.. لجعل العقل المتظاهر يفكر.. :

مثال (نرفض تدخل سليماني الايراني وخامنئي حاكم ايران).. لانهم اجانب..(ولكن ماذا عن من ينتظر خطبة جمعة لايراني كالسستاني)؟؟ (نرفض الولاء للاجنبي .. ولكن ماذا عن من يعتبر الولاء لايران خامنئي عقيدة.. كالبعثية الذين يعلنون الولاء للاجنبي ميشل عفلق السوري.. والناصرية الذين يعلنون الولاء للمقبور الاجنبي جمال عبد الناصر المصري.. والشيوعيين الذين يعتبرون الولاء للاجانب ماو تسي تونع الصيني ولينين وماركس الروس عقيدة ايضا؟؟) اي يشرعنون العقيدة الخيانية باسم القومية واخر باسم المذهب وذاك باسم الاديولوجية؟

وماذا عن (من يرفض القيادات الموالية لايران بالعراق..كهادي العامري وقيس الخزعلي وابو مهدي المهندس.. الخ) ولكنه بنفس الوقت (يطبل لحسن نصر الله بلبنان الذي يجهر بولاءه لايران وان مصلحة ايران لديه هي فوق مصلحة لبنان ..ولا يخفي ذلك)؟ (ماذا عن الصدريين الذين يدعون انهم ضد ايران..ولكن صنمهم مقتدى الصدر يدرس عند جعفر سبحاني بمدينة قم الايرانية وسبحاني هو احد الموالين لولاية الفقيه الايرانية للخامنئي)؟؟

وماذا عن من يدعي انه (يرفض التدخلات الخارجية .. ولكن يقبل بالتدخلات الايرانية)؟؟ وماذا عن (العصائب تريد توجيه تهمة الخيانة لبرهم صالح رئيس الجمهورية) فماذا عن (العصائب نفسها والولائيين بشكل عام الذين يجهرون بولاءهم لايران وهي دولة اجنبية..ويهددون بجر الحروب لداخل العراق لصالح ايران..)؟؟ (نرفض مجلس قيادة الثورة البعثي.. ونرفض قيادة المجاهدين والمقاومة..فكلها احتكار السلطة من قبل زمر مشبوهة)..فهل (يريد المتظاهرين اليوم مجلس قيادة التظاهرات للهيمنة على السلطة لتقعون بنفس جريمة مجلس قيادة الثورة البعثي لاختزال الحكم بانفسهم دون بقية الشعب)؟؟ ام (مجلس قيادة المتظاهرين)..لاسقاط النظام لتسليم الحكم للشعب.. وليس اختزالها بفئة دون اخرى..

ولا ننسى ضرورة ان يتوجه المتظاهرين الى عقد ندوات فكرية..لطرح مشروع وقضية واضحة بنقاطها ودقيقة بطروحاتها.. تنطلق من هموم ومصالح شعب وسط وجنوب الرافدين.. بالاشتراك مع الكوادر العملية والاكاديمية والمثقفة .. تتضمن:

– (البديل للنظام السياسي الحالي.. )..

– وكذلك طرح كتلة سياسية من رحم التظاهرات.. من الواعين ..

– ونقاط دقيقة بما يراد تغييره بالدستور ..

– وبرنامج عمل بمراحل زمنية.. لانقاذ العراق من الفساد والفاسدين، ومن الفاشلين ومن الاحزاب والمليشيات العميلة المفسدة وكذلك للنهوض بالقطاعات الصناعية والزراعية والخدمية والطاقة.. ولا ننسى الية استعادة مئات المليارات الدولارات المنهوبة والمهربة .. عبر دعوة الامم المتحدة لتشكيل محكمة دولية كمحكمة لاهاي لمحاكمة اركان الفساد بالعراق وتاسيس مؤسسة مختصة دولية لاستعادة الاموال لحساب مخصص لاعمار العراق.. الخ)..

– طرح نظام رئاسي فدرالي للعراق مشكل من ثلاث اقاليم..للانتقال لمرحلة ما بعد القومية والمذهبية..عبر طمئنة المكونات الكبرى الثلاث بمناطق اكثريتها ..

– جعل مدينة النجف دولة كالفتيكان لترعى شؤون الشيعة بالعالم وتفك وصايتها السياسية والمالية عن شيعة العراق.. فمعاناتنا من المرجعية ليس فقط من مراجع اجانب.. بل وصل الحال ان ابناءهم وا حفادهم يتحكمون بمصير العراق وشيعته بكل استعلاء وخسة.

فتراجع التظاهر (مدت رجليه ابعد من غطاها) (المتظاهرين شيعة عرب..فما دخلهم بالكرد والسنة)

فالمتظاهرين عليهم مد رجليهم على قدر غطاهم..فالتظاهرات بوسط وجنوب الرافدين، عليهم ان يعون حقيقة.. ان (الاعلام المعادي) يستند على (حقيقة) .. بان لا السنة العرب بالغربية.. ولا الاكراد بكوردستان.. يتظاهرون… وبذلك هي (تظاهرات الغالبية الشيعية بمنطقة اكثريتها بوسط وجنوب الرافدين).. والدليل القنوات السنية كالشرقية وقناة دجلة الفضائيتين تدعم التظاهرات ضد الطبقة السياسية الفاسدة بوسط وجنوب العراق الشيعي؟؟ فلماذا لم يتم حرق مقار الاحزاب السنية ببغداد؟؟ اليست مشتركة بالفساد؟؟ ماذا لو خرجت تظاهرات بالمثلث السني ضد ال الكربولي الذين يمتلكون قناة دجلة..وضد الكتل السياسية السنية الاخرى (هل كانت قناتي الشرقية للبزاز وقناة دجلة للكربولي) تعتبر التظاهرات شرعية وتناصرها؟؟اؤكد لكم لن تفعل ذلك وسيكون حالها حال بقية القنوات الفضائية المحسوبة شيعيا الداعرة كالفرات والعهد والغدير ..الخ..

علما لم يشارك بها السنة العرب بالغربية..(فلم تخرج مظاهرات بالغربية ضد البعث والاخوان المسلمين وبقية شلة الفاسدين الحاكمين بالموصل والانبار وصلاح الدين).. (ولم تحرق صور صدام مع صور عادل عبد المهدي مثلا).. فاولويات اهل الغربية السنة هي الغاء اجتثاث البعث والمحكمة الجنائية والمادة 4 ارهاب واطلاق سراح الارهابيين..والعودة لما قبل 2003.. الخ) اي هم صريحين بصلافة.. بتحدي مشاعر شعب وسط وجنوب الرافدين (الشيعة العرب).. والاكراد ايضا لم يتظاهرون ضد الطبقة السياسية الحاكمة بكوردستان..كال البرزاني وال الطالباني.. الخ..

علما (لو السنة العرب خرجوا ضد الزبالة السياسية الحاكمة لهم).. (والاكراد خرجوا ضد الزبالة الحاكمة لهم).. كما (خرج الشيعة العرب ضد الزبالة السياسية الحاكمة عليهم).. فينظف كل مكون نفسه من الاوساخ السياسية.. لكان قلنا بانها تظاهرات (العراقيين).. ولكن هذا لن يحصل ولن يحصل.. فالكردي اولوياته غير اولويات السني.. واولويات السني والكوردي غير اولويات الشيعي العربي..واولوليات الشيعي العربي غير اولوليات (التبعية الايرانية ومن ضمنهم الموالين لايران الولائية)..واولوليات (الصدريين غير اولويات الشيعة العرب) فاولوليات الصدريين الولاء الصنمي لعائلة ال الصدر وخاصة مقتدى الصدر..ولا يهمهم لو حرق العراق بما حمل المهم لديهم مقتدى.. وهنا الطامة الكبرى..

كذلك ندعوكم بالتخلص من وجود الصدريين بينكم..

اذ منذ دخولهم مع زمر القبعات الزرقاء كثرت علميات (طعن المتظاهرين بالخناجر)..و(التمثيل بالجثث وتعليقها).. (وقتل المتظاهرين بالجملة كما حصل بمجزرة الوثبة والسنك).. وكذلك منذ دخولهم تم زرع الفتن بوضع صور (عائلة ال الصدر اللبنانية الاصل) المتمثله بالصدر الثاني ومقتدى الصدر).. بكل استفزاز لمشاعر المتظاهرين.. بساحة التحرير وغيرها.. فلا نعلم ما دخلهما بالتظاهرات..

ويسمح لهم فقط بحالة دخلوا التظاهرات.. بعنوان غير عنوانهم (الانعزالي المتمثل بالصدريين).. فهذه التظاهرات لشعب وسط وجنوب..ولا يسمح ان يركبها الذيول المبطنين المنافقين الذين بكل جهة مادين رجل..فرجل مع ايران.. ورجل مع الحكومة.. ورجل مع النظام.. ورجل مع الخليج.. ورجل مع الفساد..ورجل مع الداعين لمحاربة الفساد.. ورجعل مع المرجعية ورجل ضد المرجعية.. (فعلى من يضحك الصدريين)..وربهم (مقتدى الصدر اللبناني الاصل)..

وحذاري من الدعوة لمشاركة السنة والاكراد بالتظاهرات..لمصلحة الجميع:

فالسؤال من يدعون لمشاركة السنة والاكراد يتظاهرون؟؟ ا لسؤال تريدونهم يتظاهرون ضد من ؟؟ ضد الطبقة السياسية الفاسدة التي يراسها محسوب شيعيا؟؟ فهذا سوف يؤكد تهمة اعداء التظاهرات..بانها تستهدف الشيعة بالحكم..فلماذا لا يتظاهر الاكراد ضد البرزاني وطالباني بكوردستان اولا؟؟ لماذا لا يتظاهر السنة العرب بالغربية ضد ال الكربولي والبزاز والمطلك وبقية شلة الفاسدين السنة المتحكمين بالمحافظات الغربية؟؟ ولا تنسون نزول السنة للتظاهرات ببغداد يعني نقل (امراض سنية اليها) من احنه تنظيم اسمه القاعدة..قادمون يا بغداد ؟ اي احلام سنية بالعودة للحكم على جماجم المتظاهرين الشيعة العرب وخاصة ان السنة العرب منضمين اصلا ولديهم قيادات معدة لذلك..بالمقابل المتظاهرين الشيعة لحد الان بلا قيادة ولا تنظيم يحمل مشروع ينطلق من مصالح الشيعة العرب بوسط وجنوب الرافدين..

وللمتظاهرين (نظفوا الرصافة..من مقار الاحزاب والمليشيات) قبل (الزحف للكرخ) لتامين ظهوركم

لا يتعاطف اليوم الشيعة العرب بوسط وجنوب العراق..كما يتعاطفون مع سماعهم (لحرق مقار الاحزاب والمليشيات) فهذه وحدها كفيلة باعطاء زخم للتظاهرات.. خير من اغلاق المدارس والجامعات.. فما جرى بالناصرية من حرق مقرات لحزب الدعوة ومليشيات العصائب وبدر.. وتأييد الشارع الشعبي لها.. لشعورهم بان التظاهرات تحقق طموح الجماهير بالتخلص من الاحزاب والمليشيات القمعية الفاسدة العميلة.. يشير بضرورة ان يفكر المتظاهرين ببغداد بساحة التحرير.. بالتوجه لاستراتيجية جديدة.. هي (اغلاق جميع مقار المليشيات والاحزاب) ببغداد.. لتأمين (ظهر المتظاهرين بساحة التحرير)..

حيث (انكم تتجمعون بساحة التحرير.. كخراف ضحية.. ليتم خطفكم بكل سهولة من ظهوركم من قبل المليشيات..ثم يقتادوكم لمقارهم المليشياتيه سواء كانت بواجهات مزارع او مقار احزاب..او مقار مليشة الحشد.. لتعذيبكم وتصفيتكم).. وهذا يتطلب (قلع مقار الاحزاب والمليشيات من جذورها).. ثم التفكير بعد ذلك بالتوجه الى جانب الكرخ.. فهذا سوف يرحب به اهالي جانب الكرخ لتقوم ثورة بكامل بغداد.. فبذلك تضعفون جانب (الطرف الثالث) المدعوم ايرانيا.. الذي يقوم بخطفكم واغتصابكم وتعذيبكم وتصفيتكم..

وكذلك (انزال الرعب بمن لا يرحمون من هذه المليشيات والاحزاب العفنة).. الحاكمة اليوم بالحديد والنار والفساد.. وليس هذا فحسب بل (ارسال رسائل للمليشيات بانكم ان قتلتم متظاهر فسيكون مقابلها نهاية مقراتكم ووجودكم).. مع تجنب استهداف اي مركز شرطة او مقار عسكرية رسمية.. معتمدة بالدولة.. (مع علمنا هي مخترقة من الفاسدين وضباط الدمج الموالين لايران) ولكن تنقية هذه الاجهزة الامنية والعسكرية تأتي بمرحلة ثانية.. (وخاصة ان قلع مقار الاحزاب والمليشيات.. سيضعف المؤسسة الفاسدة المخترقة للاجهزة الامنية والعسكرية)..

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واخير يتأكد للشيعة العرب..بمنطقة العراق بمختلف شرائحهم.. ضرورة تبني (قضية شيعة العراق)…. بعشرين نقطة.. كمقياس ومنهاج يقاس عليه كل من يريد تمثيلهم ويطرح نفسه لقياداتهم .. علما ان هذا واخير يتأكد لشيعة العراق بمختلف شرائحهم.. ضرورة تبني (قضية شيعة العراق)…. بعشرين نقطة.. كمقياس ومنهاج يقاس عليه كل من يريد تمثيلهم ويطرح نفسه لقياداتهم .. علما ان هذا المشروع ينطلق من واقعية وبرغماتية بعيدا عن الشعارات والشموليات والعاطفيات، ويتعامل بعقلانية مع الواقع الشيعي العراقي، ويجعل شيعة العراق يتوحدون ككتلة جغرافية وسياسية واقتصادية وادارية.. ينشغلون بأنفسهم مما يمكنهم من معالجة قضاياهم بعيدا عن طائفية وارهاب المثلث السني وعدائية المحيط الاقليمي والجوار، وبعيدا عن استغلال قوى دولية للتنوع المذهبي والطائفي والاثني بالعراق،.. والموضوع بعنوان (20 نقطة قضية شيعة العراق، تأسيس كيان للوسط والجنوب واسترجاع الاراضي والتطبيع) وعلى الرابط التالي:

https://www.sotaliraq.com/latestarticles.php?id=222057#axzz4Vtp8YACr

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سجاد تقي كاظم