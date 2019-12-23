اول تعليق من السهيل على ترشيحه لرئاسة الحكومة

اكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي قصي السهيل إرسال كتاب ترشيحه لرئاسة الحكومة الى رئاسة الجمهورية.

وقال السهيل في تصريح لوكالة الانباء العراقية إن “تحالف البناء ارسل كتاب ترشيحه لرئاسة الحكومة الى رئيس الجمهورية برهم صالح”.

وأحال رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الاحد، جواب المحكمة الاتحادية بشأن الكتلة الاكبر الى مجلس النواب.

وكانت المحكمة الاتحادية العليا قد أصدرت ، اليوم الأحد بياناً بشأن الكتلة الأكبر اعتمدت فيه كتابها الصادر في 25/3/ 2010 واكدت فيه، أن تعبير ( الكتلة النيابية الأكثر عدداً ) الواردة في المادة (76) من الدستور تعني :أما الكتلة التي تكونت بعد الانتخابات من خلال قائمة انتخابية واحدة, أو الكتلة التي تكونت بعد الانتخابات من قائمتين أو أكثر من القوائم الانتخابية ودخلت مجلس النواب وأصبحت مقاعدها بعد دخولها المجلس وحلف اعضاؤها اليمين الدستورية في الجلسة الأولى الأكثر عدداً من بقية الكتل, فيتولى رئيس الجمهورية تكليف مرشحها بتشكيل مجلس الوزراء طبقاً لأحكام المادة (76) من الدستور وخلال المدة المحددة فيها.