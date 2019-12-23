لاول مرة في التاريخ تتحقق نبؤة الفيلسوف الاغريقي افلاطون هو قيام الشباب العراقي الثائر باقامة جمهورية ساحة التحرير(المدينة الفاضلة) التي ابهرت العالم اذ يجد فيها الثوار والمواطنون والمقيمون أنواع الخدمات وبأسلوب حضاري حيث تحولت ساحة التحرير الى جمهورية او المدينة الفاضلة فيها نساءا ورجالا من الطيف العراقي بعيدا عن الطائفية المقية يديرها الشباب العراقي الثائر في ساحة التحرير التي غابت عنها الحكومة بشعارهم بسلمية الانتفاصة ولكن تم مجابهتها من قبل القتلة من حكام العراق ومعهم المافيات الاجرامية للاحزاب الطائفية للاسلام السياسي حيث سقط اكثر من 500شهيد وحوالي 20000 جريح

لقد فشل حكام العراق ومعها الميلشيات الاجرامية في حصار وكسر اعتصام ثوار ساحة التحرير رغم استخدامهم كل أساليب القمع والخطف والاعتقالات وتعذيب الناشطين من الشباب والشابات من قبل المافيات الاجرامبة رافعين شعار العلم العراقي ونريد وطن ونازل اخذ حقي وان يكون مستقبل العراق خالي من القتلة والفاسدين واللصوص ..

ان هؤلاء الشباب ومنهم متطوعون في كل الاختصاصات بإدارة أمورهم بأنفسهم فلهم الفرق الطبية التطوعية توزعت خيمهم على مختلف اتجاهات الساحة ولهم الأدوية معدات الإسعاف الفوري ومتطوعون من الصيادلةوالأطباءوالممرضين يقومون بتوفير الإسعافات الأولية ومكتبات وكذلك لهم طباخون وحلاقون ماهرون ومتبرعون يوزوعون الطعام المجاني على كل الموجودين في الساحة ويقوم المتطوعون بتنظيف الساحة من الاوساخ والاهم من كل ذلك لهم مفارز من الشباب للتفتيش للحفاظ على امن الساحة ويجمعهم هدف واحد هو الوطن ومستقبل العراق خال من الفاسدين واللصوص وناهبي ثروات العراق. .

فريد قرياقوس داود

هولندا