حل الازمه الحاليه هو بانشاء قوات بيشمركه الجنوب واقليم الوسط والجنوب ولاتوجد حلول اخرى

قبل حوالي 15 عام ومع بدايات الاعمال الارهابيه الطائفيه ضد الشيعه دعوت الى انشاء قوات بيشمركه الجنوب ولو تم بناء هذه القوات لما استطاع الزرقاوي ولا داعش ولا الالاف من المفخخات ان تقتل كما فعلت ولاسبياكر ولا و لا—ولا كان هناك هناك حاجه الى الفتوى الجهاديه او اقامه الحشد بصيغته الحاليه لانه اي عمل طائفي كان ستمنعه وان لزم الامر رد فعل من قوات بيشمركه الجنوب وقد جوبهت هذه الدعوه في ذالك الوقت من رد فعل عنيف اتسم بالتخوين اتضح سببها فيما بعد لان الجماعه كانو مخططين للنهب وتدمير العراق

اما لماذا تسميه ببشمركه الجنوب فان اي اسم اخر كان سيصبغ بصبغه طائفيه ومليشياويه وسيدعى الى الغاءه مهما كانت وطنيته اما بيشمركه الجنوب فان الدعوه الى الغائها سيستلزم الدعوه الى الغاء بيشمركه الشمال ومن يستطيع ان يفتح فمه الى الغاء بيشمركه كردستان

انشاء بيشمركه الجنوب كان سيستلزم انشاء اقليم الوسط والجنوب وهو سيحصل عن ملايقل عن 50% من ميزانيه العراق ( اذا كان بدون بغداد وديالى وجزء من صلاح الدين ) ولو حدث ذالك لما استطاع الاكراد ان يمتنعوا عن تسليم 700 الف برميل لان امتناعهم يستدعي امتناع الجنوب عن تسليم 4 مليون برميل من البصره ( تذهب كلها للفاسدين)ولما استطاع الشهرستاني ان يسلم نفط الجنوب الى الشركات الاجنبيه ولاضطر الحكام الشيعه لبناء الالاف من العمارات في الجنوب لان اي عماره او شارع او مدرسه في كردستان كان سيستوجب ان تبنى مقابله 4 عمارات ووو في الجنوب ( حصه الاكراد فقط 12 % مقابل 50% للجنوب) ولما استطاعت الاحزاب الشيعيه ان تبدد 1000 مليار دولار في 16 سنه بسبب الفساد الذي اساسه المحاصصه ( اغطيلك وغطيلي )ولما استطاع نائب الرئيس الاميركي ان يحتقر اهل الجنوب بان يقوم بزياره اربيل وليس بغداد

ان حل الازمه الحاليه هو حل بسيط جدا بان بقومون باختيارشخصيه جنوبيه عربيه اصيله مستقله نزيهه من الاكادميين المشهود بكفائتهم او رئيس مهندسين كفوء( وهم بالالاف) مع رقابه يوميه لصيقه من قبل البرلمان لمنع اي فساد او قرار ليس صائب

وطبعا مع دعم بيشمركه الجنوب التي يجب انشائها لتقليل الحاجه للحشد الشعبي( وليس الغاءه لان الارهاب لم ينتهي) وهذا الحشد اصبح قسم كبير منه للاسف مسيسا وان قياده الاقليم يجب تكون بالانتخاب المباشروالنزيه وبعد ذالك يتم التفكير بمفوضيه مستقله ودوائر فرديه الفائز من يحصل على اكثر من 50%

ان الدعوه لاقامه اقليم الوسط والجنوب لاتعني الدعوه لتقسيم العراق بل هي بالعكس تماما بل تستلزم انشاء جيش وطني قوي جدا يسيطر من زاخو الى الفاو وفيه كل المكونات ( حسب نسبتها ) ويتبعه قوات اتحاديه قويه من المخابرات والكمارك ومكافحه الارهاب وليس الوضع الحالي الاعوج

اللهم اني بلغت مره اخرى

د ماجد الطريحي