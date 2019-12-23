داعش يهاجم قوة عسكرية قرب بيجي

أعلنت خلية الإعلام الامني، امس الاحد، مقتل واصابة 5 من عناصر الشرطة بينهم ضابط، إثر هجوم لـداعش في محيط مصفى بيجي، فيما صد الحشد الشعبي في ديالى هجوماً آخر للتنظيم شرقي المحافظة.

وقالت خلية الاعلام الامني في بيان تلقت (المدى) نسخة منه: “تعرض عناصر من عصابات داعش الإرهابية، مساء السبت على نقطة تابعة لشرطة حماية نفط بيجي في خط السحل، وقد رد منتسبو النقطة على هذا التعرض، وتمكنوا من قتل إرهابي انتحاري يرتدي حزاما ناسفا”.

وبينت الخلية ان “الحادث أسفر عن استشهاد ٤ من عناصر الشرطة، وقد شرعت قوة أمنية بتفتيش المنطقة وخلال هذا الواجب انفجرت عبوة ناسفة أدت الى اصابة ضابط”.

من جانبها، اعلنت هيئة الحشد الشعبي عن صد قوات اللواء الرابع في الحشد الشعبي هجوما شنه عناصر بتنظيم داعش شمال شرقي محافظة ديالى.

وقالت الهيئة، إن “ابطال اللواء الرابع في الحشد الشعبي تصدوا لهجوم كبير شنه عناصر تنظيم داعش الإرهابي في منطقة السعدية باتجاه بحيرة حمرين”.

وأضافت أن “الهجوم الإرهابي الذي تصدى له ابطال اللواء الرابع ببسالة وبطولة اسفر عن استشهاد أحد المقاتلين الابطال واصابة ثلاثة آخرين”.

وشهد العراق، في الآونة الأخيرة، هجمات إرهابية استهدفت القوات الأمنية، والحشد الشعبي، في مناطق متفرقة، شمال العاصمة بغداد، منها هجومان انتحاريان استهدفا اللواء 313 التابع للحشد الشعبي في مدينة سامراء بمحافظة صلاح الدين، شمالي البلاد.

وأعلن العراق، في كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم “داعش” الإرهابي، بعد نحو 3 سنوات، ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي الذي احتل نحو ثلث البلاد في حينها.