رئيس اركان الجيش يوجه البصرة بتفعيل الاستخبارات ومطاردة “الخارجين عن القانون”

التقى رئيس اركان الجيش الفريق أول الركن عثمان الغانمي، يوم الاثنين قائد عمليات البصرة الفريق الركن قاسم جاسم نزال، وجرى خلال اللقاء استعراض اخر المستجدات الامنية في المحافظة.

ووجه رئيس الأركان بضرورة توفير اقصى درجات الحماية للمتظاهرين، بالاضافة الى تفعيل الجهد الاستخباراتي ومطاردة الخارجين عن القانون.

واكد “أدامة وتمتين العلاقة مع المواطنين والتعاون معهم ليكونوا يدا واحدة ضد كل من تسول نفسه العبث بأمن البصرة، مشيداً بالجهود التي وصفها بالحثيثة لقيادة عمليات البصرة والاجهزة الامنية الاخرى التي تقوم بعمل كبير في حفظ الامن والاستقرار لهذه المحافظة.