رسميا.. “بناء” تقدم مرشحها لرئيس الجمهورية

قدم تحالف “بناء” بشكل رسمي طلب تكليف قصي السهيل لرئاسة الحكومة في كتاب الى رئيس الجمهورية برهم صالح.

وكان صالح اكد تلقي ثلاثة طلبات تخص الكتلة الاكبر، من تحالف بناء بترشيح قصي السهيل، واخرى من “سائرون”، تعلن انها كتلة اكبر، واخرى من 174 نائبا يطالبون بترشيح شخصية لم تتسلم مناصب او من اصحاب مزدوجي الجنسية.

وبهذا الصدد قدم رئيس الجمهورية برهم صالح، كتابا الى البرلمان العراقي لبيان رأيه بشأن الكتلة الاكبر التي يقع على عاتقها تقديم مرشح رئاسة الوزراء.