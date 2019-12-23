“ساحة التحرير” تلوح بمسيرات “مليونية” اختجاجا على السهيل: نرفض كل من يركب الموجة

جدد بيان من “ساحة التحرير” رفضه المحتجين لترشيح قصي السهيل لرئاسة الحكومة المؤقتة في العراق خلفا للمستقيل عادل عبد المهدي بعد احتجاجات دامية.

وذكر البيان، ان سلطة الاحزاب لا زالت تصر على فسادها واستخفافها بدماء الشهداء وتعليمات المرجعية الدينية الرشيدة، بمحاولتها لتمرير مرشحها قصي السهيل المرفوض من قبل الشعب العراقي”.

واضاف، “اننا بدورنا نحذر من الاستخفاف برغبة الشعب وسوف تكون للعراق ولابنائه السلميين كلمتهم الحاسمة بمسيرات مليونية سلمية تعبيرا عن رفضهم وغضبهم لما تقومون به من استفزازات تلبية لاملائات خارجية”.

وتابع، “نرفض كلّ من يتكلم ويمثل دماء الشهداء ويريد أن يركب الموجة، ونؤكد على ان الشعب العراقي هو الكتله الاكبر”.

ويشهد العراق منذ الأول من أكتوبر موجة احتجاجات راح ضحيتها أكثر من 460 قتيلا بينما أصيب أكثر من 20 ألفا بجروح.

ورحب المتظاهرون في نهاية نوفمبر باستقالة حكومة عادل عبد المهدي.

وفشل النواب الأربعاء في الاتفاق على إعادة صياغة قانون الانتخابات، أكبر إصلاح قدمته السلطات إلى المحتجين، ورفعوا الجلسة حتى يوم الاثنين.