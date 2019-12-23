شبكة التحالف تشارك في اجتماع مراجعة الخطة الوطنية الثانية للقرار 1325 في العراق

نسرين نشوان

شاركت شبكة التحالف ١٣٢٥ في اجتماع عقد ببغداد لمراجعة الخطة الوطنية الثانية لتنفيذ قرار مجلس الأمن ١٣٢٥ في العراق بشأن المرأة والسلام والأمن وبمشاركة مجموعة من الشخصيات الحكومية والحقوقية وممثلي الوزارات ومنظمات المجتمع المدني.

ابتدأت الجلسة الافتتاحية بكلمة ترحيبية من منظمي الاجتماع ، تلتها كلمة مستشار رئيس الجمهورية السيد أمير الكناني أشار فيها على أهمية تطوير الخطة بما يعزز من المشاركة الفعلية للنساء في مواقع صنع القرار وعمليات حفظ الأمن وبناء السلام ، وبعدها جاءت كلمة لممثل هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة التي عكست الدور الذي قام به الفريق الوطني لإعداد مسودة الخطة الوطنية الثانية.

الجلسة الثانية في الاجتماع تضمنت عرضاً موجزاً لآلية وضع الخطة الوطنية الثانية وصياغتها بالإضافة إلى نبذة عن الإطارين السردي والمنطقي للخطة الوطنية التي عمل عليها الفريق الوطني بالتعاون مع بعض المشاورين وبأشراف من ممثل هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.

وخصصت الجلسة الثالثة من الاجتماع لمراجعة الخطة وفق آلية مجموعات العمل والتي ناقشت الركائز الثلاث للخطة ( المشاركة – الحماية – الوقاية ) بالإضافة إلى إطار العمل المؤسساتي وآلية التمويل، وبعد تقديم العروض خرجت مجاميع العمل بمجموعة من الملاحظات والمقترحات والتعديلات التي تساهم في دعم تطوير الخطة الوطنية الثانية للقرار 1325.

جدير بالذكر إن ممثلات وممثلي شبكة التحالف 1325 الذي شاركوا في الاجتماع ( انتصار الميالي – وايليت كوركيس – نبراس المعموري – فاتنة بابان – غيث حامد ) وقد ساهموا في تيسير عدد من المجاميع وتقديم مجموعة قيمة من المداخلات والملاحظات الداعمة لتطوير وتنفيذ الخطة الوطنية الثانية للقرار 1325 في العراق.