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شراكات عالمية للتوسع في السوق العراقية

باتت الشركات العالمية تدرك اهمية السوق العراقية والجدوى الاقتصادية المتحققة مما دفعها للدخول في شراكات ثنائية توسع وتائر عملها، وتنهض بالخدمات المقدمة لترتقي الى العالمية في الاداء.

وأعلنت STARZPLAY، خدمة مشاهدة الفيديو حسب الطلب الرائدة في المنطقة، عن شراكة جديدة مع “آسياسيل العراق”، المزود الرئيسي لخدمات الاتصالات النقالة والإنترنت عالية الجودة في العراق مع قاعدة مشتركين تبلغ أكثر من 14 مليون مشترك. وبموجب اتفاقية الشراكة، ستكون منصة STARZPLAY متوفرة لمتشركي باقة “انترنت بلا حدود” حيث سيحصلون على اشتراك STARZPLAY ضمن الباقة.

نائب رئيس المبيعات وتطوير الأعمال في STARZPLAY راغدة أبو فاضل اكدت ان أهدافنا إنشاء مجموعة من الشراكات مع مزودي الاتصالات حتى نتمكن من تقديم أفضل العروض القيمة لعملائنا، مع خيارات دفع مرنة من خلال عقود الهاتف المحمول الحالية. وتؤكد هذه الشراكة الأخيرة مع آسياسيل العراق على التزامنا بهذه الاستراتيجية، حيث نقدم خدمة عملاء محسّنة من خلال باقات مجمعة للمشتركين. كما يسعدنا أيضًا أن نعلن عن استمرار توسعنا داخل سوق المستهلكين الهام وسريع النمو بينما نتقدم في خططنا للتوسع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ومن جانبه قال عبدالله حسن، المتحدث باسم “آسياسيل”، “لطالما كانت شركتنا رائدة في ابتكار التجربة الرقمية في العراق. ونحن فخورون بهذه الشراكة الهامة مع STARZPLAY خدمة مشاهدة الفيديو حسب الطلب الرائدة في المنطقة لزيادة رضا المستهلكين.

وتتمتع STARZPLAY بحضور واسع في 20 دولة على امتداد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان.

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