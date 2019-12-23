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ضبط معاملات صرف سلف لأعمال وهمية في كهرباء الأنبار

أعلنت هيأة النزاهة عن قيامها بضبط معاملات سلف مصروفة لتنفيذ أعمال وهمية في مديرية توزيع كهرباء الأنبار، مبينة أن مجموع مبالغ السلف يصل إلى قرابة (850,000,000) مليون دينار.

دائرة التحقيقات في الهيأة، وفي معرض حديثها عن العملية، أشارت إلى تمكن ملاكات مكتب تحقيق الهيأة في الأنبار من ضبط (32) معاملة صرف سلف خلال عامي (2018 و2019) في مديرية توزيع كهرباء المحافظة تتعلق بتنفيذ أعمال وهمية، لافتة إلى أن مجموع مبالغ معاملات الصرف بلغ (844,992,380) مليون دينار.

وأضافت الدائرة إن ملاكات مكتب تحقيق الأنبار، التي قامت بتدقيق معاملات الصرف الخاصة بشعبة الحسابات في مديرية الكهرباء، اكتشفت وجود تواقيع وهمية بأسماء أعضاء لجان التنفيذ والتسلم، الذين بينت التحقيقات الأولية عدم اشتراكهم بأية لجنة تتعلق بتنفيذ أي عمل في المديرية.

وأوضحت الدائرة أنه تم تنظيم محضر ضبط أصولي بالمبرزات المضبوطة خلال العملية التي نُفِّذَت بناءً على مذكرة قضائية، وعرضه على قاضي التحقيق المختص؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.

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