قال السيد المسيح ليس احد يخيط رقعة من قطعه جديدة على ثوب عتيق ..؟محاولات الترقيع في العراق نموذجا ..؟

يعكوب ابونا

جاء في انجيل مرقس2 : 21

” لَيْسَ أَحَدٌ يَخِيطُ رُقْعَةً مِنْ قِطْعَةٍ جَدِيدَةٍ عَلَى ثَوْبٍ عَتِيق، وَإِلاَّ فَالْمِلْءُ الْجَدِيدُ يَأْخُذُ مِنَ الْعَتِيقِ فَيَصِيرُ الْخَرْقُ أَرْدَأَ.”..

فسرت هذه الاية بان المسيحية الجديدة ليست رقعة جديدة نكمل بها اليهوديّة أو نرقّعها بها ، فان في ذلك لايكون صلاح . بهذا أن النظام الطقسي الموسوي كان قد خدم زمانه وعتق، فلم يعد من الممكن إصلاحه، بل وجب السيد المسيح أوضح التشبيه اللطيف إبداله بنظام جديد يخلفه ، وهو نظام العلاقة الايمانية المباشره بين الانسان وربه بدون توسط ، ..وكما أن الإنسان الذي يريد أن برقعة جديدة، بل يأتي بثوب جديد.. يحضر عرساً، وكان ثوبه عتيقاً معيباً في شيء، لا يصلحه

بين الجيل القديم والجيل الجديد ، القديم المتمثل بالكتل الصراع هذا المثل ينطبق اليوم لواقع شعبنا بشكل كبير ويؤكد حقيقة سلطة والمال و م، واستحوذوا على ال 2003بعد السياسية والاحزاب والتيارات السياسية الدينية التي ظهرت على مسرح الاحداث شية والخدمية ، وانتهكوا الحقوق وصادروا الحريات واباحوا المحرمات لا بل اكثر من كل هذا احرمت شعبنا من ابسط حقوقه المعوذاك لقد باعوه الوطن وسلموه لاسيادهم ، هذا الوطن الذي قدم له دماء ابناءه عبر التاريخ للحفاظ على تربته وماءه وسمائه ، الا ان ء لم يقدروا قيمته ولا حرمة مقدساته ، ولازالوا مستمرين بغيهم ضاربين عرض الحائط كل مايهم مصلحة شعبهم ، بل عاملين هؤلاكل ما يخدم مصلحتهم وتحقيق هدفهم بارضاء اسيادهم العجم ….

لاء الفاسدين ، لان شعبا له كل هذا اخلاقي والسياسي الذي يسيرون عليه هؤللاتستمر هذه الحالة وهذا الشذوذ الا من الطبيعي ا سبعة الاف سنه وهم من علموا الانسان القراءة والكتابه والعلم والحضارة والثقافة ، لياتوا لىالتاريخ وهذه الحضارة التي تزيد عالدين والمذهب ن الى ارجاع هذا الشعب الى القرون الوسطى ان لم يكن ما قبلها مستغلينء الفاسدين ويعملوا برقابهم ساعيهؤلايبه كما يقال .. اس اولاد الخولتمرير فسادهم ومصالحهم برؤ

انتفاضتهم بوجه هذا الواقع المريرالذي تيبة هؤلاء هم ابناء الجيل الجديد شباب اليوم كان لصبرهم حدود فكاناولكن اولاد الخ بد ان يتغير ويضع حد لفساد وطغيان هؤلاء وقطع ايديهم التي يعيشونه بظل هؤلاء الفاسدين ، فكان القرار والارادة بان هذا الواقع لاتمتد على رقاب الشعب فكانت انتفاضة الشباب في بداية شهراكتوبرالتي هي في الواقع استمرار لتظاهراته وانتفاضاتهم السابقه ، 2003ء الفاسدين على الحكم بعد طالبين بعضا من حقوقهم المشروعة التي حرموا منها طيلة السنين الماضية التي استولوا هؤلاومن الطبيعي الا يرق هذا للفاسدين لانه سيقوض سلطانهم ويحد فسادهم ، فجابهوا المنتفضين بالسلاح مما ادى بالمنتفضين ان يرفعوا لمئات الحي فاوقعوا ا من سقف مطاليبهم منادين باسقاط الحكومة ، الا ان الحكومة وازلامها وكتلها الفاسدة جابهوا المنتفضين بالسلاحفين وعشرات من من تم اغتيالهم على يد عصابات وطخموالاف من المعتقلين وعشرات من ال ىمن الشهداء والاف من الجرحوميلشيات مسلحة تابعة لايران، ….

الى اسقاط النظام الفاسد برمته ثورتهم السلمية ورفعوا من سقف مطاليبهم بتوا الثوار بقوة وحزم استمرارسوى اثأامام هذا الواقع الم ، بعد ان اثبتوا بحق انهم ثوارالشعب و ثورتهم ثورة شعبيه ، رغم انه للاسف البعض يعتقد بانها ثورة شيعيه ؟؟؟بدليل الكرد لم الانتفاض مما هو في المركز فسادا ، فالمطلوب أرغم ان الوضع في شمال العراق اسوينتفضوا ولم يشاركوا ثوار الوسط والجنوب ، الكل شعبيا وجماهيريا دعم بوجه الفاسدين الكرد ويكون من اولى اولويات الشعب الكردي ، وفي هذا الوقت بالذات مطلوب من الثوار في عموم البلد ، لان التضحيات التي تقدم والنتائج التي لا بد ان تتحقق ستكون لكل العراقيين كردا وعربا والجميع ، ةومساندركة في هذه الثورة ودعمها ستكون هناك نقطة سوداء في تاريخ كل من لم يشارك بهذه الثورة التي يقدم لها الشباب دمائهم فعدم المشارخيصة من اجل تحقيق اهدافها النبيلة لعموم العراقيين وليس لفئة دون اخرى .. لان الهدف الاساسي بناءعراق جديد ديمقراطي بعيد ذهبية والدينية ومحاسبة الفاسدين …عن المحاصصة والطائفية والم

كتعديل الدستور وقانون ن العام الى اجراء بعض ما يعتقدونه انه اصلاح نظام حكمهم ،أالفاسدين المتحكمين بالش أوااما ان يلج لقوانين هي لجان فهي ليست الا ضحك على الذقون ، بدليل ان اللجان التي شكلت لتعد لهذه ا الانتخابات وقانون المفوضية وغيرها ة ، مستحيل ان لايكون الا محاصصة سيئت الصيت ، فكيف لهؤلاء ان يعدوا شئ جيدا للشعب ، ولا يخدم مصالحهم وبقائهم بالسلطترقيعات لا تصلح ان تجدد الثوب المتهري القديم ، مجرد جراءات صوريه لا تمس اساس النظام فهي لاامنها نفهم بان هذه ، كذلكن على ومعه اي ترقيع ،، فشباب اليوم مصرلا يصلح فاسد بكل مقوماته من اعلى الهرم الى القاعدة ، فلانه الثوب ” النظام ”

كون ثمنها مجرد ترقيعات على مسرح الاحداث فلا يمكن ان ي هاحياتهم ودماء الشهداء الذين قدموبمستوى تضهي طلباتهم وطلباتهم ي القديم والعتيق ، من هنا وهناك ، لان الشعب الذي يقوده اليوم شبابه الثائرقد اتخذ قراره بان هؤلاء الفاسدين اصبحوا من الماضابه يطلبون بالحديث المتجدد الجديد ، فالاشياء القديمه قد انتهت وكل شئ يجب ان يكون جديدا .. بوش يبهوالشعب بش

جد والخلود لشهداء شعبنا والخزي والعار للخونه المارقين ..الم

2019| 12| 23يعكوب ابونا …………………….