ليطالب الصدريون انهم يريدون رئاسة الوزراء ويعود الاستقرار،

نعيم الهاشمي الخفاجي

بدون لف ودوران ومزيدا من الصراعات والصراحة مفتاح الحل، لماذا المتظاهرون وبغالبيتهم هم صدريين ليطالبوا في مرشح من التيار الصدري لتولي منصب رئاسة الوزراء البائس والذي مسخ وأصبح هذا المنصب لاقيمة له، الصراحة تكون مفتاح الحلول لكل المشاكل، الصراع هو تقاسم مناصب ومغانم عند ساسة وأحزاب الشيعة لأنهم ليسوا بناة دولة، كل اضطراب أو مشكلة تحدث في مناطق الشيعة في اليوم الثاني نجد الإخوة فلول البعث والدواعش يدخلون ويامرون وينهون ويقتلون، مثل الرفيقة زوجة الداعشي التي قدمت إلى ساحات اعتصام الشيعة لخدمة الجرحى وطعنت الشاب هيثم البطاط طعنة مميتة بالقلب. في أحداث عام ٢٠٠٤ بالكوت كان في سجن الكوت رؤوس من تنظيم القاعدة أيضا حدثت مظاهرات بالتأكيد عنوانها مقاومة المحتل والنتيجة هاجموا سجن الكوت واخرجوا الرؤوس الإرهابية المعتقلة، السيد جابر الجابري (ابو مدين الموسوي) كان عضو في مجلس الحكم وأيضا حدثت ثورة ضد المحتل عام٢٠٠٤ في النجف المسكين جابر الجابري ذهب ليتوسط مسكوه قال لهم انا من مقادي الشهيد الصدر …..الخ قالوا الله أنعل ابوك لا ابو ……..كلب ابن الكلب لك شلون انت كنت ضد السيد الرئيس ضمن المعارضة اليوم تقتلك ولعنة الله على الكاذب ومن حسن حظه جائت دورية امريكية واشر إليهم وانقذوه من موت محقق، في أحداث النجف وعندما تدخل السيد السيستاني لوقف الأحداث بعد أن يأس الإخوة البعثيين والقاعدة أطلقوا قنبلة هاون استهدفت الحشود المليونية بالقرب من جامع الكوفة وسقط ١٠٠ قتيل هل نسيتم هذه الحادثة؟ انا شخصيا قلتها سابقا واكررها اليوم وغد يا جماعة الخير هذه الفتن لن تخلص سلموا رئاسة الحكومة لسيد مقتدى الصدر وتياره وخلصونا من المشاكل، اكيد اذا كان رئيس الحكومة صدري يكون الوضع أفضل اقلها عنده جمهور مضحي مستعد يقتل حتى بالشبهة واذا فشل في أداء واجبه ويعجز عن فرض السلطة عندها يتساوى الجميع بالفشل الذي لا مفر منه بظل وجود مكونات تأتمر بأوامر امريكا والسعودية واسرائيل، نحن كمواطنين عاديين لا يهمنا أن يكون رئيس الحكومة من الدعوة ومشتقاتها أو المجلس وتفرعاته ولايهمنا أن يكون من التيار الصدري والفروع المنشقة منه بقدر ما يهمنا أن نعيش مثل دول الخليج وليس مثل الدول الأوروبية رغم خيرات العراق قادرة أن تجعل معيشة العراقي أفضل من كل معيشة دول أوروبا الغربية، يا اخوتنا في حزب الدعوة وبدر وضعكم لاتحسدون عليه سلموها إلى السيد ابو هاشم وتياره وفضوها بروح رياضية واطمأنوا سماحة السيد يدرس بقم وعند المرجع الشيخ جعفر سبحاني وماهي سوى بضعة أشهر ويعلن سيد مقتدى الصدر مرجعيته ويصبح ولي أمر المسلمين بالعراق لأنه إذا أعلن الاجتهاد فهو يطبق الرأي الفقهي لمولى المقدس السيد الشهيد محمد محمد صادق الصدر رض لأن الشهيد الصدر الثاني لديه رأي ولاية الفقيه تتطبق في بلدان متعددة وليست مرتبطة مع الولي الفقيه في إيران، الإخوة في حزب الدعوة وفي بدر والعصائب في نهاية المطاف سيد مقتدى الصدر يكون هو ولي أمر المسلمين فضوها من الآن أفضل لكم وافضل لشيعة العراق وتبقون بمناصبكم اكيد ما راح يبعدكم بل وتذوبون في الولاية مثل ذوبان الملح بالطعام؟ هل نسيتم هذه المقولة لو نذكركم بها، نسأل الله الهداية لساسة أحزاب شيعة العراق وان يتقون الله في دماء ومصير بني جلدتهم مع خالص التحية والتقدير.

نعيم عاتي الهاشمي الخفاجي

كاتب وصحفي عراقي مستقل.