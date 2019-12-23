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متظاهرون يغلقون مصفيين وموقعا نفطيا جنوبي العراق

اقدم متظاهرون يوم الاثنين باغلاق مصفيين وموقع نفطي استراتيجي جنوبي العراق في ظل تصاعد وتيرة الاحتجاجات جراء قيام الاحزاب الحاكمة بتقديم مرشحين لمنصب رئيس مجلس الوزراء بدلا من المستقيل عادل عبد المهدي.

وطالب المتظاهرون في ساحات الاحتجاجات بكف الاحزاب والقوى السياسية عن قضية تقديم مرشحين لرئاسة الحكومة العراقية الجديدة الا انها لم تستجب.

وقدمت كتلة البناء قصي السهيل وزير التعليم العالي والبحث العلمي في حكومة تصريف الاعمال الحالي لتولي منصب رئيس مجلس الوزراء المقبل.

وقالت مصادر محلية مسؤولة اليوم ان محتجين غاضبين اقتحموا حقل غرب القرنة 1 النفطي و وصلوا الى مدخل المحطة الثامنة كما منعوا الموظفين من الدخول الى الحقل .

وذكرت المصادر ايضا ان متظاهرين قطعوا الطريق امام الصهاريج المتوجه لمصفاة السماوة ويمنعون دخولها لمبنى المصفاة.

. واضافت المصادر ان محتجين اغلقوا شركة مصافي نفط الجنوب في الناصرية.

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