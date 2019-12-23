مجلس القضاء الأعلى يختار أعضاء مجلس مفوضية الانتخابات

بغداد/ إعلام القضاء

اجرى مجلس القضاء الأعلى اليوم الاثنين القرعة لاختيار أعضاء مجلس مفوضية الانتخابات بحضور السيد رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي فائق زيدان ورئيس جهاز الادعاء العام القاضي موفق العبيدي ورئيس جهاز الاشراف القضائي القاضي جاسم محمد عبود ونائب ممثل الامين العام للامم المتحدة السيدة اليس وولبول ووسائل إلاعلام.

وذكر بيان صادر عن المركز الإعلامي لمجلس القضاء الاعلى أن “القرعة التي اشرف عليها بشكل مباشر ممثلي الامم المتحدة اسفرت عن فوز خمسة قضاة يمثلون عموم محافظات العراق عدا إقليم كردستان وهم القضاة السادة عباس فرحان حسن وجليل عدنان خلف وعامر موسى محمد وفياض حسين ياسين وعلي رشيد”.

وأضاف البيان أنه “وبنتيجة القرعة فاز المستشارون السيدة إنعام ياسين محمد والسيد فتاح محمد ياسين عن مجلس الدولة، فيما لم يتم اجراء القرعة الخاصة بالقضاة من اقليم كردستان وعددهم (2) حسب القانون بسبب عدم ارسال مجلس القضاء في كردستان المرشحين لهذه المهمة”.