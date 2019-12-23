مقتل واصابة عناصر من القوات العراقية بينهم ضابط بانفجار عجلة غربي العراق

افادت خلية الاعلام الامني يوم الاثنين عن مقتل واصابة ثلاثلاة عناصر من القوات العراقية بانفجار عجلة مركونة على جانب الطريق في محافظة الانبار غربي العراق.

وقالت الخلية في بيان اليوم، انه تمت ملاحظة عجلة نوع “كيا” متوقفة على مفرق قضاء القائم واثناء مرور احد الدوريات على الريق المذكور، وعند تفتيشها انفجرت، مما ادى الى مقتل مقاتلين إثنين من الفوج الثاني باللواء ٣٢ في الفرقة الثامنة الماسكة للمنطقة، كما جرح احد الضباط.

واضاف البيان انه مازال البحث مستمر عن العناصر الإرهابية التي أقدمت على هذا “العمل الإجرامي”.