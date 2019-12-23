Posted on by

مناشدة…السيد محافظ بغداد المحترم

السيد محافظ بغداد المحترم
نحن لفيف من الخريجين ممن صدر بنا الأمر الديواني للتعيين على ملاك مديريات التربية الست في بغداد نرفع إلى سيادتكم مناشدتنا بإلغاء شرط الكفيل الضامن لصعوبة الحصول على الكفيل المدني في الظرف الراهن وذلك لكثرة اعدادنا والتي قاربت الفين متعين جديد على الملاك مايعني رقما مماثلا من الكفلاء ولو كان هذا العدد من الكفلاء المدنيين متوفرة لما وصل حال البطالة في العراق إلى ماهو عليه الان كما تعلمون ياسيادة المحافظ وحتى لانقع تحت وطأة الابتزاز حين نضطر لدفع المال مقابل الكفالة لجهات لانعرف مدى نزاهتها او تاريخها الوظيفي او يحدث تأخير في إكمال معاملاتنا
لذا نرجو من سيادتكم ان تنظروا لهذا الأمر بعين الأبوة و ان تكون اوراقنا الرسمية المقدمة للتعين وتعهداتنا هي الكفيل عنا
هذا وجزاكم الله عنا خير الجزاء
لفيف من المتعيينين الجدد

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close