مناشدة…السيد محافظ بغداد المحترم

السيد محافظ بغداد المحترم

نحن لفيف من الخريجين ممن صدر بنا الأمر الديواني للتعيين على ملاك مديريات التربية الست في بغداد نرفع إلى سيادتكم مناشدتنا بإلغاء شرط الكفيل الضامن لصعوبة الحصول على الكفيل المدني في الظرف الراهن وذلك لكثرة اعدادنا والتي قاربت الفين متعين جديد على الملاك مايعني رقما مماثلا من الكفلاء ولو كان هذا العدد من الكفلاء المدنيين متوفرة لما وصل حال البطالة في العراق إلى ماهو عليه الان كما تعلمون ياسيادة المحافظ وحتى لانقع تحت وطأة الابتزاز حين نضطر لدفع المال مقابل الكفالة لجهات لانعرف مدى نزاهتها او تاريخها الوظيفي او يحدث تأخير في إكمال معاملاتنا

لذا نرجو من سيادتكم ان تنظروا لهذا الأمر بعين الأبوة و ان تكون اوراقنا الرسمية المقدمة للتعين وتعهداتنا هي الكفيل عنا

هذا وجزاكم الله عنا خير الجزاء

لفيف من المتعيينين الجدد