نائب ينسحب من البناء: التحالف خاضع لتوجهات خارجية!

أعلن النائب علي الصجري، الأحد، انسحابه من تحالف البناء بالتزامن مع ترشيح التحالف قصي السهيل لرئاسة الحكومة، فيما اتهم التحالف بـ “الخضوع إلى توجيهات خارجية”.

وقال الصجري في بيان تلقت (المدى) نسخة منه إنه “في ظل استمرار الحراك الشعبي المطالَب بحقوقه المشروعة، وتنامي حالة الرفض لأشكال العنف المستخدم ضد المتظاهرين والناشطين المدنيين وعدم الاستجابة لتلك المطالَب رغم تأكيدات المرجعية الدينية لها، نؤكد وقوفنا مع صوت الشعب المنادي بالتغيير وإلاصلاح، ورفض كل أشكال الهيمنة والتبعية والتدخلات الخارجية ونطالب القوى السياسية بضرورة الاستماع الى حركات الاحتجاج المطلبية وتلبية حقوقهم المشروعة، ومنع كل المحاولات الرامية الى فرض مرشحين لرئاسة الوزراء بأوامر خارجية لا تنسجم مع مطالب الشعب”. واضاف ان “هذه المرحلة الراهنة تتطلب تعاون جميع الأطراف لتجاوز الأزمة السياسية وتشكيل حكومة وطنية تنسجم مع مطالب المتظاهرين”.

واضاف انه “بعد ان تأكد لدينا ان هذا التحالف ليس كما اتفقنا عليه قبل تشكيله بانه تحالف وطني يستمد قراراته حسب المصلحة الوطنية، ولكن اتضح لنا للاسف انه يوجه بشكل مباشر من خلال إملاءات خارجية وهذا خرق خطير للسيادة العراقية والتدخل في شؤونها الداخلية لذا قررت الانسحاب من تحالف البناء بشكل كامل”، مضيفا ان “مهمتنا ستتركز بالوقوف مع الجماهير المطالبة بالإصلاح والتغيير”.