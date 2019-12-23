ينظم سير المركبات ويحلم بمطاردة المجرمين: أصغر رجل مرور في البصرة عمره 17 عاماً

حسين العامري

يقف مجتبى محمد عبد الحسين أمام المرآة لإكمال اللمسات الأخيرة على هندامه قبل الالتحاق بدوريات المرور عند أحد مفترقات الطرق في محافظة البصرة، لكنه ليس رجل مرور بل فتى في السابعة عشرة من عمره.

لا يتجاوز مجتبى محمد سن الخامسة عشر وهو يدرس في الصف الثالث متوسط ويؤدي عمله المروري في تقاطع الجزائر في مركز محافظة البصرة، موجهاً سير السيارات والمارة بصفارته بعدما سمحت له مديرية المرور بالالتحاق بمنتسبيها كشرطي مرور متطوّع.

مجتبى أحب مشاهدة الأفلام والمسلسلات البوليسية على شاشة التلفاز منذ طفولته، ويقول حول ذلك ” أحببت مشاهدة المسلسلات البوليسية والدراما التركية بشكل خاص، مثل وادي الذئاب وجذبتني شخصية مراد ودورة في خدمة بلده، كما أحببت أفلام التحريات والأكشن، حتى أصبح حلمي أن أصبح ضابط شرطة أو استخبارات أتعقب المجرمين للإيقاع بهم”.

وحول توجهه إلى المرور يقول “أحببت مشاهدة رجال المرور فهم أشخاص ملتزمون بالقوانين ويبذلون جهوداً كبيرة وكنت أراهم في أقسى الظروف، لذلك تطوعت لمساعدتهم ولتعلم قوانين المرور في الوقت الحاضر”.

تعلم الفتى الطموح قوانين المرور والسير وكل ما يتعلق بها وبات شغوفاً بعمله، حتى أنه في بعض الأحيان يعمل ساعات إضافية وينوب عن بعضهم برغم صغر سنه وضعف بنيته الجسمانية. وهو يقول متفاخراً ” بدلاً من إضاعة وقتي في اللعب أيام العطل فأني أقضيه في تقديم خدمة لمدينتي وفي الوقت نفسه اسعى الى إكمال دراستي لأصبح ضابط استخبارات لاحقاً”.

حواء مجيد التميمي والدة مجتبى وتعمل مدرّسة تقول إن أبنها عاش فترة من الوقت متقمّصاً شخصية رجل عسكري بكل تفاصيلها منذ استيقاظه صباحا حتى ساعة نومه، معتقداً أنه بذلك يعيش حياة رجل الجيش الحقيقية ويوفر الحماية للعائلة، ثم بدأ بعدها يفكر في أن يصبح ضابط استخبارات وهيمنت عليه الفكرة إلى درجة كبيرة.

وتضيف حول تبعات ذلك ” أنعكست ميوله على مستواه الدراسي الذي شهد تراجعاً، وقد سألت بعض المختصين وعبر متابعتي لما ينشر على الانترنت، فتوصلت إلى قناعة بأن ميوله هذه ربما ناجمة عن مشاكل عائلية تتعلق بفقدان شعور الحماية الأبوية، فأبوه منفصل عن حياتنا، إضافة الى مشاهدته المسلسلات الدرامية التي تخلق دوافع نفسية حادة”.

دورها ينحصر في توجيهه من دون الضغط عليه أو منعه في الوقت الحاضر، حسب والدته وتقول “يعتقد مجتبى بأنه يقوم بعمل صائب، ولا يمكنني تغيير تفكيره كونه لا يزال في سن المراهقة، وهي مرحلة تكوّن فكري ونفسي مهمة لديه وربما تتحول لطاقة هائجة في حال منعه، فالأفضل أن يتجه لنشاط يحبه”.

حواء ترى أن فكرة تطوعه لمساعدة رجال المرور جاءت بعد عدة اختيارات اجراها في شرطة النجده والشرطة المحلية، إذ لاقى تطوعه قبولاً وتفهماً وتشجيعاً من قبل مدير مرور محافظة البصرة .

عادل فياض السوداني مدير مرور البصرة يقول عن مبادرة مجتبى إن “فكرة المشاركة مع رجال المرور في تنظيم حركة السير مبادرة طيبة من فتى صغير، والأهم أن ذلك يجري بموافقة عائلته، إذ استقبلناه مع والدته في مقر مديرية مرور البصرة وناشدتنا الموافقة على أن يشارك مع رجال المرور”.

ويضيف عن نجاح الفكرة “أصبح مجتبى أصغر رجل مرور في البصرة ، لكن بدون أن يحمل رتباً عسكرية، إنما جرى اخضاعه لتلقي بعض الدروس الخاصة بتنظيم السير و ما يتعلق بقوانين المرور، كما أن إعلام المرور أسهم بتسخير كل الإمكانيات لنجاح المبادرة وفعلاً نزل إلى الشارع وهو يعمل بجد وإخلاص”. ويلاحظ أبو حيدر احد سواق السيارات الفتى الذي يمضي الوقت في توجيه حركة المرور ويوضح قائلاً لمراسل ” نقاتش ” عن ذلك ” أنا اتعامل معه كرجل مرور واحترم القرارات التي تصدر منه بغض النظر عن عمره، فهو بالتالي يؤدي واجبه بمهنية لا نجدها عند الكثيرين، واتمنى أن تعمم مبادرة مجتبى على جميع دوائر الدولة بشمول الشباب ومنحهم الفرصة لإثبات قدراتهم”.

مفوض المرور باسم شياع المالكي الذي رافق مجتبى في العمل يقول إن الشيء الإيجابي في هذه المبادرة أيا كانت ظروفها تتمثل في زج الطاقات الشبابية في دائرة المرور، خاصة إنها تعاني من نقص في كوادرها، ولكنه يعتقد أنها مبادرات محدودة وخاصة وليس لها استمرارية.

ويضيف أن “عدم نجاح هذه المبادرات يعود إلى أنها تأتي من رغبات شخصية أولاً وقد تنتهي مع الوقت بسبب الظروف، كما أن ساعات العمل في مجال المرور طويلة وأخشى أن تسبب الإرهاق لفتى في سنه” مجتبى لا يزال يرتدي زي رجال المرور ويواصل التحاقه بقاطعه الذي انيط به خلال أيام العطل المدرسية، متقمصاً دور رجل المرور، وحالماً بأن يصبح رجل أمن يتحرى ويمنع وقوع الجرائم خارج شاشة التلفاز .