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آخر تطورات حقل الرميلة

تحديث رقم 14

نصب وحدات جديدة لتحسين معالجة الموائع
إكتمل مؤخراً نصب وتشغيل أول وحدة لطرد الماء المصاحب في إحدى محطات عزل الغاز في الرميلة، حيث دخلت هذه الوحدة الى الخدمة وتعمل الآن على تحسين قدرة المحطة على معالجة الموائع.
ويُعَدُ ذلك جزءاً مهماً من البرنامج المستمر لتطوير الرميلة والذي يهدف الى إستبدال وتطوير المعدات والمنشآت القديمة لتطوير أداء الحقل وديمومته.
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الإعتماد على بعضنا البعض

إن الرميلة حقل نفطي عملاق، حيث تبلغ مساحته السطحية 1,600 كم2 ويعمل فيه ما يقارب 7000 فرد بالإضافة الى 22,000 آخرين يعملون مع الشركات المتعاقدة مع الرميلة، لذا تعد الرميلة مشروع عملاق يتكون من عدة أقسام وفرق وأفراد يعتمدون على بعضهم البعض. يُمكنكم مشاهدة فيديو قصير على الرابط أدناه لمعرفة المزيد.
اطَّلِع على المزيد بزيارة الرابط أدناه

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