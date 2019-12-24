أرتيتا يحسم مستقبل أوزيل مع آرسنال

اكد المدرب الجديد لآرسنال الإنجليزي، ميكيل أرتيتا، ان فريقه يملك تشكيلة قادرة على التحسن والتطور، لكن يتعين على اللاعبين التحلي بالمسؤولية وتحمل تبعات تصرفاتهم في الملعب إذا ما أرادوا أن يكونوا ضمن خطط النادي في المستقبل.

وفي أول مؤتمر صحافي له هذا الأسبوع، دعا أرتيتا اللاعبين للتحلي “بالشغف والقوة” وأعرب المدرب الإسباني عن رضاه عن أداء الفريق خلال التعادل السلبي على أرض إيفرتون السبت الماضي.

وسيقود أرتيتا (37 عاماً) آرسنال صاحب المركز 11 لأول مرة عندما يلعب خارج أرضه أمام بورنموث يوم الخميس المقبل.

وأضاف أرتيتا للصحافيين: “أعتقد أن لدينا فريقاً جيداً بالفعل، وهناك كثير من الجوانب يمكن تطويرها، أحتاج جميع اللاعبين معنا، كل الاجتماعات التي حضرتها هدفها الاحتفاظ بالجميع في الفريق، حتى الآن أنا راض تماماً عن ردة الفعل”.

وتابع: “ما نحاول نقله للاعبين هو كيفية الالتزام وأهمية اللعب لهذا النادي، هذا هو الأساس.. نحن الآن أكثر التزاماً، لغة الجسد (خلال التعادل أمام إيفرتون) تحسنت كثيراً، اتسم اللاعبون بالشغف وهذا لا جدال فيه”.

وقال أرتيتا أيضاً إن لاعب الوسط مسعود أوزيل كان جزءاً من خططه رغم استياء ليونجبيرغ من تصرف لاعب الوسط خلال هزيمة آرسنال 0-3 أمام مانشستر سيتي في وقت سابق هذا الشهر.

وركل أوزيل قفازه أثناء استبداله أمام مانشستر سيتي في الدقيقة 59 وقال ليونجبيرغ إن هذا التصرف غير مقبول ليستبعده من التشكيلة التي واجهت إيفرتون.