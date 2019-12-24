أسئلة موجهة الى المتظاهرين

لا شك ان الطبقة السياسية كلها بدون استثناء فاسدة ربما هناك من يقول هذا تعميم والتعميم لا يجوز وأنا أقول نعم التعميم لا يجوز كما اني اقر وأعترف ان هناك بعض المسئولين لا يتعاطون الفساد لكنهم يشاهدون الفساد والفاسدين ويغضون الطرف عن الفساد وعن الفاسدين وفي هذه الحالة أنهم أكثر خطرا وأشد ضررا من الذين يتعاطون الفساد فسادا لأنه لولا سكوتهم وغض الطرف عن فساد المسئولين الفاسدين لما نما الفساد وتفاقم وأتسع حتى شمل البلاد كلها وفرض سيطرته على كافة المجالات ومن القمة الى القاعدة

فمهمة المسئول الصادق الشريف النزيه يحمي ثروة العراقيين كرامة العراقيين بكل ما يملك من قوة وقدرة ومهما كانت التضحيات والتحديات حتى لو أدت الى استشهاده لا اعتقد هناك مسئول لا يرى الفساد ولا يعرف الفاسد الذي يرى الفساد ويرى الفاسد ويسكت ويغض الطرف عنهم فهو فاسد لص

والمظاهرات التي خرجت ضد الفساد والفاسدين مظاهرات شرعية ودستورية وبما ان الفساد والفاسدين وسوء الخدمات لم يقتصر على محافظة على دين على قومية على طائفة بل في كل المحافظات في كل القوميات وكل الطوائف وكل الأديان لهذا يتطلب من المتظاهرين ان تكون صرختهم ضد كل الفاسدين في كل المحافظات وكل الطوائف وكل القوميات وأينما حلوا ووجدوا من أعلى مسئول الى الأدنى اي من القمة الى القاعدة وهذا يتطلب من كل المثقفين المخلصين قيادة الجماهير التي تحترق بنيران الفساد والفاسدين تشكيل لجان تنسيقية في كل محافظة من محافظات العراق دون استثناء وألا فالمظاهرات مغشوشة لا تحقق رغبات الشعب بل تحقق خلاف رغبات الشعب

الأسئلة التي نطرحها هي

أولا لماذا حصروا المظاهرات في مدن الوسط والجنوب وبغداد اي في المناطق الشيعية ولم تمتد الى المدن الشمالية والغربية ( المناطق السنية

والكردية) ولما نسال المسئولين الفاسدين في المدن الشمالية والغربية عن سبب ذلك يردون بعذر اقبح من فعل لان شباب هذه المدن اذا خرجوا في مظاهرات ستوجه لهم تهم الانتماء للارهاب الداعشي الصدامي رغم انهم يحرضون أبناء الوسط والجنوب وبغداد على التظاهر ويقدمون لهم الدعم المالي والعسكري والاعلامي

فالمظاهرات التي تخرج صارخة ضد الفساد والفاسدين بتحدي وأصرار لا يمكن اتهامها بأي تهمة بل مقبولة من كل العراقيين الأحرار الشرفاء علينا ان نفهم وندرك حقيقة ان الأحرار المصلحون امة واحدة وعلى دين واحد وان العبيد اللصوص الفاسدين امة واحدة وعلى دين واحد مهما كانت قومياتهم ومذاهبهم و أديانهم ومناطقهم ولغاتهم واذا شاهدنا العبيد الفاسدين يرفعون شعارات القومية الطائفية الد ينية لا يعني انهم يحبون قوميتهم أديانهم مذاهبهم بل استخدموها كوسيلة لتضليل أبناء تلك الأديان والقوميات والطوائف وخداعهم لسرقة أموالهم وتعبهم وعرقهم والدليل فانهم يزدادون ثراء ورفاهية اي ( المسئولون العبيد

الفاسدون في حين ابناء المذهب أبناء القومية الأحرار الصالحين يزدادون فقرا وحرمان وهذه حقيقة واضحة لا تحتاج الى دليل او برهان

وهذا يتطلب من كل الأحرار الصالحين ان يتوحدوا ويتصدوا بقوة وبتحدي لكل العبيد الفاسدين ويرفضوا كل ما يطرحون من شعارات وعبارات كاذبة ومزوقة

المظاهرات في كل العالم الديمقراطي سلمية لها قيادة واحدة واضحة ومعروفة ومطالب واضحة وهذا غير موجودة في المظاهرات القائمة في العراق وهذا يسهل اختراق هذه المظاهرات والسيطرة عليها وحرفها عن الطريق المستقيم كما ان عدم وجود قيادة واضحة دليل على ان هذه القيادة معادية للشعب وللمتظاهرين السلميين لهذا نخشى الظهور او من ارباب السوابق والا لماذا لم يظهروا ففي هذه الحالة اما انهم جبناء يبحثون عن مصالحهم الخاصة ومنافعهم الذاتية او انهم مكلفون بمهمات خاصة من قبل جهات معادية للعراق

ولعراقيين مثل داعش الارهابية التابعة لال سعود او الزمر الصدامية الصهيونية

ومن هنا نجمل الاسئلة بما يلي

لماذا حصرت المظاهرات في بغداد ومدن الوسط والجنوب ولم تتسع وتمتدد الى المدن الشمالية والغربية وهذا يجعلنا لا نثق بها كما ان هذا التصرف بثبت انها سياسية وانها طائفية عنصرية بل انها مؤجرة لصالح قوى معادية للعراق

المظاهرات لا قيادة واحدة واضحة وهذه الحالة يسهل اختراقها من قبل أعداء العراق ال سعود وعبيد صدام لماذا لا يظهرون الى العلن ويعلنون مطالب الشعب بقوة وبتحدي لا يعرف الخوف ولا المجاملة ومهمة هذه القيادة السيطرة على المظاهرات ومنعها من الانزلاق الى الفوضى والعنف

نريد مظاهرات سلمية حضارية ملتزمة ومتمسكة بالدستور والقانون

نريد مظاهرات عراقية انسانية ضد الفساد والفاسدين في كل انحاء العراق

لا نريد مظاهرات تقتصر على محافظات معينة ولا فئة معينة

فالفاسدون امة واحدة اي على دين واحد والصالحون امة واحدة اي على دين واحد

فالفاسدون في كل محافظة وفي كل طائفة وفي كل قومية وكذلك الصالحون في كل محافظة وفي كل قومية وفي كل دين

مهدي المولى