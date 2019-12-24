إيران تقترح اضفاء صفة رسمية على منفذ حدودي مع اقليم كوردستان

بحث “مهدي مير أشرفي” رئيس مصلحة الجمارك الايرانية ومدير الجمارك في حكومة اقليم كوردستان سامال عبد الرحمن، سبل تطوير التعاون في المجال الجمركي وتسهيل التجارة بين الجانبين.

وشملت مباحثات “مير أشرفي” لدى اجتماعه مع عبد الرحمن – على هامش ختام الدورة التدريبية لمنتسبي جمارك كوردستان العراق في طهران اليوم الاثنين – نقل الخبرات الجمركية في تبادل المعلومات وصور الاشعة السينية و تطبيق اتفاقية النقل البري الدولي “التير”، اضافة الى توحيد ساعات العمل والعطل وترانزيت السلع.

وأقترح رئيس مصلحة الجمارك الايرانية، اضفاء الرسمية على منفذ “سيرانبند بانة” الحدودي في اطار محاولات تطوير التجارة والسياحة البينية.

من جهته أعرب مدير جمارك كورستان العراق عن تقديره لاقامة الدورة التدريبية التي شملت تدريب 27 موظفا من الاقليم، مبرما في ختام الفعاليات مذكرة تعاون تدريبي مع رئيس الجمارك الايرانية.