Posted on by

إيران تقترح اضفاء صفة رسمية على منفذ حدودي مع اقليم كوردستان

بحث “مهدي مير أشرفي” رئيس مصلحة الجمارك الايرانية ومدير الجمارك في حكومة اقليم كوردستان سامال عبد الرحمن، سبل تطوير التعاون في المجال الجمركي وتسهيل التجارة بين الجانبين.

وشملت مباحثات “مير أشرفي” لدى اجتماعه مع عبد الرحمن – على هامش ختام الدورة التدريبية لمنتسبي جمارك كوردستان العراق في طهران اليوم الاثنين – نقل الخبرات الجمركية في تبادل المعلومات وصور الاشعة السينية و تطبيق اتفاقية النقل البري الدولي “التير”، اضافة الى توحيد ساعات العمل والعطل وترانزيت السلع.

وأقترح رئيس مصلحة الجمارك الايرانية، اضفاء الرسمية على منفذ “سيرانبند بانة” الحدودي في اطار محاولات تطوير التجارة والسياحة البينية.

من جهته أعرب مدير جمارك كورستان العراق عن تقديره لاقامة الدورة التدريبية التي شملت تدريب 27 موظفا من الاقليم، مبرما في ختام الفعاليات مذكرة تعاون تدريبي مع رئيس الجمارك الايرانية.

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close