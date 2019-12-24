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ائتلاف العبادي يعلق على تشكل حكومة “انقاذ وطني”

نفى ائتلاف النصر، عن علم رئيسه حيدر العبادي بالانباء التي تتحدث عن احتمالية تشكيل حكومة انقاذ وطني.
وذكر بيان للائتلاف انه يرى بهذه التسريبات محاولة لخلط الاوراق وتمرير اجندات في الصراع الدائر على تشكيل الحكومة.
واكد مرة اخرى على “ضرورة اختيار شخصية مستقلة لرئاسة الحكومة وانبثاق المرحلة المؤقتة استنادا الى الشرعيتين الدستورية والشعبية بما يضمن اصلاح النظام السياسي وتحقيق طموحات الشعب”.

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