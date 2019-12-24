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الاتحاد الأوروبي يطالب بغداد بإنهاء العنف ضد المتظاهرين

الاتحاد الأوروبي يطالب بغداد بإنهاء العنف ضد المتظاهرين

طالب الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، الحكومة العراقية بإنهاء العنف ضد المتظاهرين، ومكافحة الاغتيالات وعمليات الخطف التي تطال نشطاء الاحتجاجات.

وقالت بعثة الاتحاد الأوروبي لدى العراق في بيان عبر تويتر، إن ممثلي الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى جانب ممثلين عن الاتحاد، اجتمعوا اليوم مع وزير الداخلية العراقي ياسين الياسري.

أضاف البيان «طالبنا بقوة بإنهاء العنف ضد المتظاهرين والعمل بحزم ضد عمليات القتل والاختطاف والاختفاء القسري للمدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين المسالمين».

EU in Iraq 🇪🇺🇮🇶@EUinIraq

EU and EU Member States met today Iraqi MoI Yasin Al-Yasiri: strong plea to end violence against protestors and to act firmly against killings, abductions and enforced disappearances of HRDs and peaceful activists. @jbbolvin

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وتشهد غالبية محافظات وسط وجنوب العراق احتجاجات حاشدة تخللتها أعمال عنف، منذ مطلع أكتوبر الماضي، ما أسفر عن مقتل أكثر من 400 مدني وإصابة عشرات الآلاف.

كما تعرض العشرات من نشطاء الاحتجاجات لاغتيالات وعمليات خطف، تتهم منظمات حقوقية ميليشيات موالية لإيران بالوقوف وراءها.

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