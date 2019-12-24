الاسايش تلقي القبض على ايرانيين للاتجار بالمخدرات في أربيل

أعلنت مديرية مكافحة المواد المخدرة التابعة لاسايش أربيل عاصمة اقليم كوردستان، اليوم الاثنين، عن القاء القبض على عصابة للاتجار بالمواد المخدرة.

وجاء في بيان للمديرية انها تمكنت من القاء القبض على عصابة للاتجار بالمخدرات داخل احد فنادق العاصمة أربيل، متكونة من شخصين ايرانيين، لافتاً الى ضبط عدد من هدايا اعياد رأس السنة الميلادية الجديدة تم حشوها جميعاً بمادة الترياك المخدرة باحكام.

وأضاف البيان ان العصابة كانت تنوي ارسال الشحنة عن طريق احدى شركات النقل الى كندا.

وأفاد البيان بأن مديرية مكافحة المواد المخدرة كشفت عن فتح اوراق تحقيقية لهذين الشخصين، مبينا انهما ارسلا الى المحكمة لينالا جزاءهما.