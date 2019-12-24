الاصوات المرعبة بالبحر المتوسط تنذر ببركان عظيم باليونان سينفجر بالبحر المتوسط ويحول لون المياه لدماء

الاصوات المرعبة بالبحر المتوسط تنذر ببركان باليونان و سقوط مذنب على الارض قريبا

بيان صحفى

قال الباحث والمحلل زيدان القنائى المتحدث لمنظمة العدل والتنمية ان الاصوات المرعبة التى تكرر سماعها بالبحر المتوسط وفى صحراء صعيد مصر منذ فترات متتالية هى ابواق الملائكة وليست ظاهرة علمية كما تزعم بعض التحليلات الغربية والامريكية

واكد القنائى ان الاصوات التى سمعها الكثيرين بمصر وليبيا بالبحر المتوسط تنذر بالفعل بنهاية العالم ثوران بركانى ضخم بالبحر المتوسط من اليونان او كوكب او مذنب من السماء قريبا سيؤدى الى كوارث عالمية

وطبقا لنبؤات الكتاب المقدس وسفر الرؤيا ان اصوات الابواق التى يسمعها المصريين من السماء وغالبية دول العالم هى ابواق الملائكة وليست صوت يصدر من كوكب الارض او ظاهرة علمية وان تلك الابواق وردت بالفعل فى الانجيل.