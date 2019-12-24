الثلاثي بوتين وإردوغان وروحاني ابطال العالم والشرق الاوسط،

نعيم الهاشمي الخفاجي

بغض النظر نختلف ام نتفق مع القادة الثلاثة فهم نجوم باتت عالمية واضحة، لهم كلمتهم ولهم آرائهم ومشاريعهم في عالم بات خانع ومستسلم ومنبطح، لقد اضطهدت الرأسمالية شعوب العالم الثالث في ابشع صورة قبيحة، تم حلب دول بترولية خليجية بالعلن، بل ترمب قال السعودية مصدر الارهاب وانها بقرة حلوب ان جف لبنها اقوم بذبحها،

بوتين اعاد المجد للامة الروسية التي رفضت عبر تاريخ البشرية ان تسمح للمحتلين احتلال اراضيها، روسيا القيصرية وقفت جدار صلب ضد الفتح الاسلامي وقاتلت العثمانيين واستعادت بلدان بقوة السلاح، عندما سقط قيصر ووصل الشيوعيين من خلال لينين مؤسس الحزب الشيوعي، هذا الرجل خالف النظرية الشيوعية التي وضع اسسها عالم الاجتماع والفيلسوف الالماني كارل ماركس وانجيلز، كانت النظرية الشيوعية ان الثورات الشيوعية تقع في البدان الصناعية، لكن عندما وقعت الثورة في روسيا لينيين اضطر لحماية الثورة في دعم مجالات الصناعة، وامتد النفوذ الروسي السوفيتي ليشمل جمهوريات اسيا الوسطى والمعسكر الاوروبي الشرقي وسيطر على جامعات ومعاهد ومدارس اوروبا الغربية وامريكا وكندا…..الخ بل الشيوعية وصلت للصين وامريكا الجنوبية والعالم العربي وافريقيا ……..الخ امريكا استطاعت تفكيك الاتحاد السوفياتي، يلسن جاء في ضابط المخابرات السوفيتي فلادمير بوتين ليصبح رئيسا للوزراء في وقت كانت المافيات تقتل وتذبح في داخل موسكو نفسها وبالتدريج استطاع بوتين مقاومة حالات التمرد في القوقاز وبعدها اعاد الهيبة لروسيا وجعلها كقوة عسكرية واقتصادية اقوى من روسيا السوفيتية، بزمن السوفيت كانت خيرات روسيا تذهب كمساعدات لدول اوروبا الشرقية وجمهوريات الاتحاد الروسي ولانصارهم من دول اسيا وافريقيا، بعد ان اصبح بوتين زعيما اثبت وجوده في احدى مؤتمراته الصحفية

سأل صحافي الرئيس فلاديمير بوتين عن الحدث التاريخي الذي شهدته روسيا، وكان يودُّ تغييره لو كان قادراً، فسارع إلى الرد: «انهيار الاتحاد السوفياتي». وشدد بوتين في أكثر من مناسبة على أنَّ انهيار الاتحاد السوفياتي هو «أكبر كارثة جيوسياسية» في القرن العشرين. ولمَّح إلى أنه لم ينسَ السنوات التي أعقبت الانهيار، حين «لم يكن أحد ينصت إلى موسكو».

بعد انهيار الاتحاد السوفياتي،وخلق الفوضى في جمهوريات القوقاز واعلان انفصال الكثير من الجمهوريات وتهديد الاسطول البحري الروسي في شبه جزيرة القرم بسبب ادعاء اوكرانيا السيادة عليها، ساد اعتقاد عند دول العالم الغربي وامريكا أن روسيا انشغلت بحروب داخلية وتحتاج لعقود من الزمان بمحاولة تضميد جروحها بعد خروجها من الركام السوفياتي. بل الاضطرابات هددت اراضي جمهورية روسيا الاتحادية نفسها، مصانع الجيش الاحمر بيعت في ابخس الاثمان، وصلت الحالة يتم بيع تجهيزات الجيش الاحمر في الشوارع العامة،

الرئيس بوريس يلتسين كان يجتمع مع أ بعض سفراء الاتحاد الاورروبي للحصول منهم على دعم ومقترحات لانقاذ بلاده،

لم يخطر ببال كثيرين أنَّ بوتين يعيد مكانة روسيا، واستطاع هذا الضابط الشجاع بوتين ان يبلور مشروعاً للثأر من الذين اسقطوا وفككوا الاتحاد السوفياتي، بوتين اعادة هيبة الكرملين في دول الاتحاد الروسي

وأخضع الكثير من الجمهوريات السوفيتية للحضن الروسي،

اعادة هيبة روسيا في العالم، اعاد الهيبة للجيش الروسي

بوتين اجبر العالم على عدم التغاضي عن روسيا ومواقفها واحترام نفوذها بالعالم،

في العقيد الاخير الفيتو الروسي كان له حضور ممتاز في مجلس الأمن ولمرات عديدة،

بحركة قوية استعاد القرم، رغم رفض أوكرانيا بل قاتلها بمواطنين يحملون جنسيتها في شبه جزيرة القرم، عندما شاهد الجشع الامريكي وصل لاسقاط اخر دولة حليفه لروسيا في العالم العربي وهي سوريا من خلال مهاجمتها من خلال عصابات ارهابية جلبتها ……. الوهابية من ١٠٠ دولة بالعالم، القيصر الجديد بوتين والذي اعاد المسيحية الكاثوليكية للوجود لروسيا قد وسدَّد ضربة استثنائية حين أفاقَ العالم على القوات الروسية تنقذ الدولة السورية من السقوط على أيدي المعارضين والمقاتلين والذين هم تيارات وهابية تكفيرية تستهدف روسيا نفسها،

بل تم اتهام نظام روسيا في التدخل بالانتخابات الأميركية .

هناك دول عديدة تحتاج روسيا منها ايران وتركيا وكذلك اسرائيل، استطاع بوتين جعل اردوغان يميل نحوه، وفتح مشروع نقل الغاز الروسي الاوروبي عبر تركيا، هذا التطور بالتأكيد اردوغان يستجيب لصديقه بوتين وينسحب من الاراضي السورية،

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إردوغان نتاج حزب اسلامي فاشل وهو حزب الرفاه لكنه استطاع ان يخرج من دائرة الفشل للنجاح وأطلَّ على الساحة الإقليمية والدولية بصفة زعيم حزب اسلامي لايتعارض مع العلمانية وبرز للاعلام عام ٢٠٠٠ ووصل لرئاسة الحكومة التركية عام ٢٠٠١ وبعد عام 2003 برز نجم اردوغان واعاد المجد لتركيا مثل ما اعاد بوتين المجد لروسيا،

إردوغان في الربيع العربي منحته التيارات الوهابية والاموال الضخمة الخليجية والتي هي جزء من حروب امريكا الساخنة والباردة فرصة ذهبية ممتازة اوصلته لتزعم ثورات دول عربية ووصل انصاره الاخوان لحكم مصر وليبيا ولهم اليد الطولى في الشمال السوري وفي شمال وغرب العراق بل اردوغان ارسل قوات الى العراق دخلت واحتلت بعشيقة وحكومة بغداد لاتعلم بذلك وبقيت ليومنا هذا، والجيش التركي موجود سوريا وقطر والصومال،ووصل للسودان لكن المال الخليجي اسقط البشير بعد ان استدرجوه ليصبح عندهم كلب صيد اشترك في غزو اليمن واطاحوا به

يستعد الآن لإرسال قوات إلى ليبيا بل ارسل قوات،

الوجود التركي بات موجودا في افغانستان وتركمستان وكازخستان واذربيجان بل دعمت تركيا الدول الناطقة بالتركية، وقام اردوغان في تنصيب وزير وهو وزير العلاقات التركية مع جمهوريات رابطة الدول المستقلة الناطقة بالتركية

الشيخ روحاني فقد اعطى نموذج حسن للنموذج الاسلامي الايراني الحاكم فقد اثبت انه صاحب منطق واهل للحوار واصبح روحاني شخصية لها تأثير في الساحة العالمية واطلق مبادرة للسلام في الامم المتحدة، الصراع الامريكي مع ايران الغاية اجبار ايران ان تبني علاقات مع امريكا واسرائيل، روحاني الان لديه تحالف مع اردوغان ومهاتير محمد، التاريخ سجل احترام وتقدير للزعيم بوتين وللزعيم اردوغان رغم انني لا اطيقه وللزعيم روحاني ومعهم مهاتير محمد، اين قادة العرب من ذلك، انا قلت الحقيقة والذي لايعجبه ذلك فهذا امر يخصه، الكاتب والصحفي النزيه يقول الحقيقة حتى وان كانت تختلف مع قناعاته الشخصية.

نعيم عاتي الهاشمي الخفاجي

كاتب وصحفي عراقي مستقل.