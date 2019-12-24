Posted on by

السجناء السياسيون يطالبون بتطهير قوائمهم من غير المستحقين

افاد الرئيس السابق لجمعية السجناء السياسيين سليمان خالد اژگيي، الاثنين، بوجود اشخاص أصيبوا بحوادث بسياراتهم الشخصية، او سجنوا لأسباب لا تتعلق بالنضال القومي، الا انهم يقبضون رواتب السجناء السياسيين.

ووفقاً للمعلومات التي لدى جمعية السجناء السياسيين، فانه بعد عام ٢٠٠٥ تم تسجيل ٥٧ ألف شخص كسجناء سياسيين في عهد النظام السابق، مستدركا ان اسماء غير المستحقين تم حذفها عبر خطوات، الى ان وصل العدد الى ١٥ الف اسم.

واستدرك ان برلمان كوردستان يطالب لحد الان ان تقوم وزارة الشهداء والمؤنفلين بمراجعة قوائم أسماء السجناء السياسيين.

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close