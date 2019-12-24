السجناء السياسيون يطالبون بتطهير قوائمهم من غير المستحقين

افاد الرئيس السابق لجمعية السجناء السياسيين سليمان خالد اژگيي، الاثنين، بوجود اشخاص أصيبوا بحوادث بسياراتهم الشخصية، او سجنوا لأسباب لا تتعلق بالنضال القومي، الا انهم يقبضون رواتب السجناء السياسيين.

ووفقاً للمعلومات التي لدى جمعية السجناء السياسيين، فانه بعد عام ٢٠٠٥ تم تسجيل ٥٧ ألف شخص كسجناء سياسيين في عهد النظام السابق، مستدركا ان اسماء غير المستحقين تم حذفها عبر خطوات، الى ان وصل العدد الى ١٥ الف اسم.

واستدرك ان برلمان كوردستان يطالب لحد الان ان تقوم وزارة الشهداء والمؤنفلين بمراجعة قوائم أسماء السجناء السياسيين.