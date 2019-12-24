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الشباب السعودي يكتسح الشرطة العراقي بسداسية في البطولة العربية

الشباب السعودي يكتسح الشرطة العراقي بسداسية في البطولة العربية

تعرض نادي الشرطة العراقي بكرة القدم، اليوم الاثنين، الى خسارة قاسية بـ6 اهداف مقابل لاشيء امام مضيفه فريق الشباب السعودي في ذهاب ربع نهائي بطولة كأس محمد السادس للاندية الابطال.

وفي دقائق مبكرة من شوط المباراة الاول تقدم الشباب بهدفين في الدقيقتين 6 و8 ليعزز بعدها تقدمه في هذا الشوط بثلاثة اهداف في الدقائق 19 و21 و44، لينتهي الشوط الاول بخماسية نظيفة.

الشوط الثاني زاد من آلام الفريق الشرطاوي بهدف سادس هز شباكهم في الدقيقة 72.

وبذلك حقق الشباب السعودي نتيجة مميزة ومريحة ضد الشرطة العراقي، قبل خوض مباراة الإياب بالعاصمة البحرينية المنامة في 20 يناير / كانون الثاني المقبل.

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